Lev Grossman reinventa la leyenda artúrica: "No hubiera podido escribirla sin 'Juego de Tronos'"

Lev Grossman (Massachusetts, Estados Unidos, 1969), uno de los referentes actuales de la novela de fantasía, autor de Los Magos, se ha embarcado en la interesante misión de reinterpretar la leyenda del rey Arturo. Ha imaginado Camelot tras la muerte del gran héroe, con la mayoría de los Caballeros de la Tabla Redonda bajo tierra. George R. R. Martin, Rebecca Yarros o Joe Abercrombie han avalado su propuesta y la productora de éxitos como Los juegos del hambre, La La Land o John Wick ya ha adquirido los derechos cinematográficos de esta historia. Llega a España bajo el nombre de La espada fulgurante (Destino).

La historia de Arturo habla de historia, política, religión, amor y lujuria.

Grossman nos atiende desde su casa en Sidney, Australia. "La historia de Arturo se remonta al siglo VIII y la hemos recontado durante más de mil años. Es muy misteriosa y por eso ha pervivido. Tiene todos los ingredientes. Habla de historia, política, religión, amor y lujuria. La primera vez que se contó era la historia de la resistencia de los celtas contra los sajones, pero, con el tiempo, el significado cambió y hablaba de ser un buen rey y de los pecados humanos", explica el autor, que confiesa que leyó la novela Camelot, de T. H. White, a los 10 años, "una edad tierna y vulnerable". "Me impresionó mucho. Con T.H White pasó a ser una historia de violencia y guerra, hablaba de por qué eran cosas inevitables. Con Las nieblas de Avalón pasó a hablar de feminismo. Yo quería contar cosas que no se habían contado hasta ahora, hablar del mundo después de Arturo. Eso es lo que me interesaba".

La novela arranca con la llegada del joven caballero Collum a Camelot dos semanas más tarde de la muerte del rey Arturo. Solo quedan los caballeros más excéntricos de la Tabla Redonda, como sir Palomides, el sarraceno, y sir Dagonet, el bufón de Arturo, quien fue nombrado caballero como una broma. "Quería ir más allá de la tragedia. ¿Qué pasa con la gente que deja atrás? Se ha apagado la luz, ha pasado lo peor. Quería hablar de sobrevivir al gran final. Esos personajes secundarios, los graciosos, los de fondo, pasan a estar en el centro de la historia".

La muerte del rey Arturo, por James Archer. | Wikipedia

Hay elementos de la leyenda artúrica que son "intocables". "He tardado diez años en escribir esta novela. Cuando se tarda tanto es que te has equivocado mucho por el camino. Uno de mis primeros errores fue intentar contar la historia de un Arturo subversivo, mala persona, bobo. Resultó que no era interesante así. Descubrí que había algo de la leyenda de Arturo que no se podía tocar: Arturo era buena persona y un rey grande. Tuve que explorar por qué la gente intenta ser buena persona".

‘Juego de Tronos’ y ‘El Quijote’

Una historia tan sabida, que "se ha contado diez millones de veces" hace mayúsculo el "desafío de tomarla y volver a contarla, hacer que parezca nueva después de mil años". Y esto, curiosamente, lo ha aprendido leyendo a George R. R. Martin: "No hubiera podido escribir este libro sin Juego de Tronos. Fui muy fan desde principios de los 90 porque eran increíbles. Tomaban cosas que parecía que estaban agotadas y que ya no eran interesantes y el autor les daba más significado que nunca". Hay otro referente importante. "Llevo dentro a Don Quijote", asegura el autor. "Por eso quería que La Espada fulgurante también resultara gracioso. Cervantes me ha influido. La distancia entre Don Quijote y el rey Arturo tampoco es tanta", añade.

La Tabla Redonda

Tras la muerte de Arturo, quedaban pocos caballeros. "Cuando era joven, me encantaba fantasear con verme sentado en la Tabla Redonda. Lo que me atraía era el formar parte de una banda de hermanos, un grupo de personas con las mismas ideas es un sueño maravilloso. Para este libro, tomé clases de espada y me di cuenta de que jamás habría sido caballero porque mi aspecto era ridículo", bromea.

Los caballeros de la Mesa Redonda en un manuscrito de 1470. | Wikipedia

Los supervivientes a Arturo tienen por delante reconstruir Camelot en un mundo que ha perdido su armonía, con Britania abandonada por Dios y siendo testigo del regreso de hadas y los antiguos dioses. "La Espada fulgurante está muy enraizada en la historia, aunque yo rompa las reglas, queda claro que las conozco. Tiene detrás mucho trabajo de investigación sobre la Edad Media, sobre cómo vivía la gente, cómo era la política…Parece un poco absurdo para un libro que acaba hablando de hadas y de dioses, pero la historia debe dejar claro que tiene sus raíces en una realidad física. Luego está la realidad espiritual de vivir en un mundo permeado por la fe, tanto cristiana como pagana. Yo tenía que enraizar a Arturo en esa realidad y dediqué mucho tiempo a ello".

Morgana se abre paso como la "heroína de la resistencia". "Se han ido los romanos y Britania puede revivir su religión indígena y descubrir qué es como nación. Y eso es lo que quiere hacer Morgana. Es nacionalista, aunque no populista exactamente. Quiere recuperar las antiguas tradiciones, es una figura muy conservadora, menos buena que Arturo y eso la hace divertida".

Género fantástico

Grossman comenzó su carrera literaria lejos de la fantasía en la que se postula hoy como uno de sus grandes referentes. "No entendí bien quién era yo como escritor. Crecí en una casa muy literaria, mis padres eran escritores muy leídos y estaban a favor de los grandes géneros. A los 35 años escribí sobre un joven que decía un encantamiento y ahí encontré mi voz. Llevaba 15 años buscándola. Empecé a ver que estaba relacionado con una larga tradición más allá del realismo literario. Era Homero, Shakespeare, historias de monstruos y fantasmas. Eso era lo que yo quería contar, pero esas historias han sido despreciadas durante mucho tiempo".

El escritor estudió en Harvard y cree "terrible" el conflicto actual que mantiene con Donald Trump. "Las universidades no pueden estar bajo el control del Gobierno. No puedes decirle qué tienen que enseñar y a quién, pero creo que Harvard va a perdurar más que Trump", opina.

La adaptación cinematográfica de La espada fulgurante, considerada como uno de los mejores libros de 2024 por The New York Times, la revista Time, Lit Hub, Vanity Fair y OprahDaily, "va bien". "Tanto que no puedo decir nada más. Eso es lo que pasa en Hollywood cuando las cosas van bien", dice de forma escueta.