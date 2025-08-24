La Generación del 27 en 2025

Estoy más contento que unas castañuelas. El día de mi Santo, San Agapito, me regalaron la Poesía Completa, de Jorge Guillén. Fue un detallazo de mi amigo Antonio Piedra, un sabio humanista, poeta y filósofo, que guía con amor y pedagogía mis lecturas veraniegas de Jorge Guillén. Antonio reorienta, dicho sea de paso, con mucha mano izquierda, mis relecturas de toda la Generación del 27. Sigo sus indicaciones con los ojos cerrados. ¡Cómo no seguir a un genio! Su libro Estamos en alta mar es sólo una muestra de su genialidad. Leo y releo con sus entendederas, un guilleniano de nacimiento, la entera obra de Jorge Guillén para hacerla pasar por mi caletre. No sé si lo consigo, a veces, como ahora, me desvío de sus consejos. Y sigo a otros autores que formaron parte de la misma generación de Guillén. Busco, sí, a otros poetas y filósofos que disientan de la opinión de Antonio Piedra, incluso indago con el ceño fruncido en los textos narrativos del propio Guillén para desautorizar a mi amigo. Es como si una maléfica voz me gritase en el interior de mi conciencia: "No creas a Antonio".

Sí, amigos, no quiero creerme que Guillén sea la voz más alta y profunda, la más filosófica, del nuevo Siglo de Oro que fue, es y será la Generación del 27. Cuando menos lo pienso, me desvío del sabio juicio del humanista Antonio Piedra, y trato de rebatirlo volviendo a viejas lecturas, e incluso preguntando con aviesas intenciones a poetas de aquí y ahora. He hecho un "experimento", hace unos días, con unos cuantos conejillos de Indias. Son muy buenos poetas. Uno de ellos, Iñaki Ezkerra, después de ponderarle a García Lorca y Alberti, Salinas y Aleixandre, no lo ha dudado: "¿Guillén? Es el mejor de todos los del 27. Es rotundo. Perfecto." Otro día les cuento el parecer, o sea, el resultado de los otros poetas sometidos a mis tanteos contra Antonio Piedra. Este juego, jugado en serio, puede resultar más que interesante. Feliz. Así lo veo yo. En fin, lo cierto es que me lo estoy pasando estupendamente leyendo a Guillén con y contra Antonio Piedra, el más grande compositor de jaiquillas de todos los tiempos.

El disfrute del regalo ha empezado ya. Para empezar he podido contrastar mis viejas ediciones de Cántico y Clamor, Al margen y Final con esta edición de Tusquets, casi una edición crítica de Aire Nuestro, que recoge toda la poesía de Guillén. He entrado casi al azar en ese poema titulado Más allá. Portentoso. Por momentos más grandioso que el de Parménides, origen y fuente de toda filosofa. No hay más vía de la verdad que el Ser:

Corre la sangre, corre

Con fatal avidez.

A ciegas acumulo

Destino: quiero ser.

Ser, nada más. Y basta.

Es la absoluta dicha.

¡Con la esencia en silencio

Tanto se identifica!

Llamo por teléfono a mi amigo. Le doy las gracias por el regalo y, de paso, le suelto: "No imaginas cómo estoy disfrutando con el lío de Guillén. Es un filósofo. Poeta, sí, pero filósofo. Creo que Zubiri es puro Guillén…, más aún, lleva al excurita vasco a otra dimensión".

La reacción de Antonio fue extraordinaria. Ya habrá ocasión de contar sus pormenores. Es una pieza clave para montar un buen lío y, de paso, taparle la boca a los burócratas del 27. De momento, quiero creerme, su felicitación: "Pásalo bien el día de tu santo. El lío de Guillén será magnífico. Saldrás del trance tan pancho, indemne. Es propio de tu Santo, que lo condenaron a ser devorado por las fieras, y hasta las fieras se negaron a hincarle el diente. Pues tú igual…".