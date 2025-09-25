Woody Allen debuta en la novela con '¿Qué pasa con Baum?', la historia un escritor judío ansioso e irracional

El ensayista, crítico literario y catedrático Andrés Amorós ha dedicado su espacio Los Libros, en Es la Mañana de Federico, de esRadio, a comentar la primera novela de Woody Allen, ¿Qué pasa con Baum?, publicada en septiembre por Alianza Editorial. El cineasta se estrena como novelista a sus 89 años con una historia que sigue a Asher Baum, un escritor judío de mediana edad atrapado en un profundo desequilibrio mental y emocional, que lo conduce a comportamientos irracionales y a una ansiedad asfixiante frente al mundo y a su propia existencia.

Amorós, que se ha declarado "muy partidario de Woody Allen", ha recordado que el director ya había publicado relatos que le divirtieron mucho más que esta novela: "Antes había publicado unos libros de relatos que, en general, a mí me divierten muchísimo. Me han gustado mucho más que esta novela". Ha mencionado entre ellos Sin plumas, al que ha calificado de "estupendo".

Sobre ¿Qué pasa con Baum?, ha señalado que más que una gran novela se trata de "un guion de película alargado": "¿Es una buena novela? No, claramente. ¿Es de Woody Allen? Pues sí, absolutamente. Es el mundo de Woody Allen con todas sus obsesiones".

El crítico ha subrayado el carácter autobiográfico de la obra: "El protagonista es el típico personaje de las películas de Woody Allen. Es un judío neoyorquino angustiado por la muerte, angustiado porque la vida no tiene sentido, fracasado en su vida sentimental… En gran medida autobiográfico, claro". Ha añadido que el personaje central es un escritor "de talento mediano" que sirve de vehículo para una sátira del mundo editorial y de los críticos literarios.

Puede funcionar mejor en película

Amorós ha destacado uno de los pasajes más llamativos: "Dice una cosa que no lo había pensado yo. En literatura el crítico de literatura es el único que emplea el mismo instrumento que emplea el artista". Allen se burla, según ha explicado, tanto de críticos como de autores de bestsellers, defendiendo al escritor auténtico, aunque su protagonista tampoco alcanza gran éxito.

Entre los recursos narrativos, Amorós ha mencionado los "autodiálogos consigo mismo" que recuerdan a Unamuno: "Eso, en película, en voz en off, puede tener cierta gracia y funcionar mejor. Aquí no veo que funcione muy bien, la verdad, literariamente".

Sobre los temas recurrentes, ha apuntado que aparecen "el Holocausto, Hitler, Stalin, el absurdo de la vida", así como referencias a sus ídolos –Dostoyevski, Kafka, Chéjov o Billie Holiday– y a las constantes del universo Allen: "el otoño en Nueva York, el jazz, el amor por una jovencita, Manhattan".

Una novela repetitiva

Amorós ha considerado que la novela se hace repetitiva: "Tenía aquí una pega grande, que es que todo es igual, hasta el final". Solo al final surge un dilema moral, cuando el protagonista descubre que el exitoso libro de su hijastro es un plagio: "¿Lo denuncias o no?".

Tampoco faltan episodios de humor, como la escena en que el protagonista sufre la picadura de varias garrapatas: "Realmente es una situación muy divertida". Para Amorós, el trasfondo del libro se resume en la pregunta "¿para qué?" y en la constatación de que "en la vida, no todo tiene explicación… mucho depende de la suerte, la coincidencia, el destino".

En sus conclusiones, el crítico ha sido claro: "¿Se lee fácil? Sí. ¿Es divertido? Sí. ¿Es inteligente? Sí. ¿Como literatura? Es poca cosa, claro. ¿Para seguidores de Woody Allen? Pues sí, yo lo he pasado aceptablemente".

Y ha cerrado con una advertencia a sus oyentes: "Ahora, no es un gran libro. No lo es".