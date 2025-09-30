Dos españoles, entre los seis finalistas del Premio Vargas Llosa dotado con 100.000 dólares

La Cátedra Vargas Llosa ha anunciado los seis finalistas de la sexta edición del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con 100.000 dólares. La cita literaria, que se celebra por primera vez en España, tendrá lugar del 22 al 25 de octubre en Cáceres, con actividades también en Badajoz y Trujillo gracias al apoyo de la Junta de Extremadura.

Entre los autores seleccionados figuran nombres consolidados y nuevas voces de la narrativa en español. El escritor peruano Gustavo Faverón ha sido elegido con Minimosca; la argentina Pola Oloixarac con Bad hombre; el español Ignacio Martínez de Pisón con Castillos de fuego; el nicaragüense Sergio Ramírez con El caballo dorado; su compatriota Gioconda Belli con Un silencio lleno de murmullos; y el español David Uclés con La península de las casas vacías.

Desde su creación en 2014, la Bienal distingue la mejor novela publicada en español en los últimos dos años. En ediciones anteriores han resultado ganadores autores como David Toscana en 2023, Juan Gabriel Vásquez en 2021, Rodrigo Blanco Calderón en 2019, Carlos Franz en 2016 y Juan Bonilla en 2014.

Cáceres, sede principal de la Bienal

La sexta edición se celebrará en Extremadura, con Cáceres como sede principal y actividades paralelas en Badajoz y Trujillo. El evento reunirá a escritores, editores, académicos y lectores en conferencias, mesas redondas, diálogos y presentaciones durante cuatro jornadas. El programa oficial será presentado el próximo 4 de octubre en Cáceres.

El director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, explicó que el encuentro busca "proyectar la obra de nuevos talentos, afianzar la trayectoria de autores ya reconocidos y fortalecer la difusión internacional de la literatura en español".

El jurado de esta edición está encabezado por Juan Manuel Bonet, exdirector del Instituto Cervantes. La decisión final se anunciará el 25 de octubre en el Gran Teatro de Cáceres, durante la clausura de la Bienal.