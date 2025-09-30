Ildefonso Falcones es excluido de la delegación catalana de la Feria del Libro de Guadalajara por escribir en español

El escritor barcelonés Ildefonso Falcones, autor de superventas como La catedral del mar, ha denunciado en el suplemento cultural de Corriere della Sera que ha sido excluido de la delegación que Barcelona presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Según sostiene, la decisión obedece a "motivos políticos" y supone una "cancelación" de su trayectoria.

En la entrevista, Falcones atribuye su exclusión a que escribe en castellano y a su perfil personal: "Soy un padre de familia con cuatro hijos varones, heterosexual, blanco, cristiano, liberal". En esa misma conversación, se declara "apátrida literario" y confiesa que ya no se siente vinculado a la ciudad donde nació: "Tal como están las cosas, creo que ya no me considero barcelonés".

El novelista acaba de publicar En el amor y en la guerra, tercera entrega de la saga iniciada con La catedral del mar. En pleno lanzamiento, se lamenta de que la ciudad a la que ha dedicado buena parte de su obra no lo respalde. "Barcelona siempre ha sido una ciudad universal, abierta y cosmopolita", declaró en Corriere della Sera, antes de sentenciar: "Ahora es provinciana, una perdedora. Cualquier atisbo de nacionalismo indica una regresión".

Falcones denuncia que solo en México ha vendido 380.000 copias de sus libros y considera su ausencia un desprecio hacia ese público: "No estoy dispuesto a aceptar que una comisión considere mi presencia en Guadalajara inadecuada para representar la literatura barcelonesa… es un insulto a los lectores mexicanos", afirmó en Corriere della Sera.

La defensa institucional

Desde el consistorio barcelonés defienden la independencia de la comisaria encargada de la selección, la periodista Anna Guitart. Fuentes municipales sostienen que Guitart "fue designada comisaria de la FIL por su trayectoria y solvencia, y está desarrollando sus funciones con absoluta independencia política y editorial". Y añaden que "la lista de autores y autoras que ha confeccionado para formar parte de la representación de Barcelona a la FIL lo avala".

En la presentación oficial de la delegación, Anna Guitart defendió su criterio explicando que el objetivo es "explicar la Barcelona literaria actual, como si se convocara a la gente que escribe en Barcelona o sobre Barcelona en cualquier lengua un día delante de la catedral y les hiciéramos una foto".

Entre los 69 elegidos figuran nombres consagrados como Javier Cercas o Carme Riera, además de superventas como Xavier Bosch. También se ha dado cabida a poetas como Josep Pedrals, dramaturgos como Sergi Belbel y autores menos conocidos en México. Como invitados de honor, estarán presentes Eduardo Mendoza y Joan Manuel Serrat.