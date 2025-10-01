Andrés Trapiello: "Se ha repetido que los mejores escritores se pusieron del lado de la República, pero eso es mentira"

El escritor leonés Andrés Trapiello ha presentado este miércoles en Es la Mañana de Federico (esRadio) su nuevo libro, Próspero viento. Se trata de un ensayo autobiográfico en el que el autor relata su vida, la peripecia política y familiar de varias generaciones desde la dictadura franquista hasta hoy, con el trasfondo de una España dividida y marcada por la memoria de la Guerra Civil.

En conversación con Federico Jiménez Losantos, Trapiello ha explicado que el libro ha sido "un encargo", aunque escrito con plena libertad:

"Yo creo que este es un libro que he escrito un poco a la diabla, es decir, es un encargo (...) pero he querido hacer literatura aquí. Hacer literatura significa buscar, no poner las cosas de una manera ramplona, ni de buenos ni de malos".

Jiménez Losantos, que ha confesado que ha leído el volumen "entero, página por página, y algunas dos veces", ha destacado la combinación de vida política y memoria familiar: "Eso está muy bien contado, porque es como era la vida en la posguerra: gente que lo pasó fatal, ganara o perdiera la guerra".

Una mirada personal a la política

Trapiello ha reconocido que el proceso no ha sido fácil:

"A mí me ha costado este libro y, por otro lado, me he divertido mucho escribiéndolo. Porque cuando ordenas tu propio pensamiento descubres también tu vida. Este es el libro: modula lo que es mi vida".

El escritor ha recordado también que no se considera un hombre de partido:

"Yo no soy una persona política en el sentido estricto. Lo que no he hecho nunca es ponerme del lado del que da azotes. Cuando he visto que a alguien le azotan, que le ultrajan, que le envilecen de una u otra manera, me pongo a su lado a defenderlo. Y así ha sido a lo largo de todo este tiempo".

La conversación ha repasado además su trayectoria con libros como Las armas y las letras y La salida de Manuel Azaña, así como las dificultades y polémicas que suscitaron en su momento. Trapiello ha recordado que su acercamiento a figuras como Azaña fue, en parte, un modo de honrar a su madre y a su abuelo, militante de Izquierda Republicana.

El debate sobre la memoria histórica

El escritor ha insistido en que Próspero viento no pretende encajar en un relato partidista:

"Se ha repetido que los mejores escritores se pusieron del lado de la República, pero eso es mentira, absolutamente mentira. Ese malentendido ha dado lugar a un relato político falso que ha terminado marcando nuestra cultura".

Jiménez Losantos ha coincidido en esa reflexión:

"El golpe de Estado lo dio la izquierda en el 34. Lo de Franco fue un alzamiento nacional tras el asesinato de Calvo Sotelo. Y nuestros padres vivieron aquello como una guerra de religión".

El propio Trapiello ha señalado que su obra conecta con esa llamada tercera España, la que defendieron autores como Chaves Nogales, Clara Campoamor o Elena Fortún:

"A Clara Campoamor, por ejemplo, la echaron de la política y no la mataron de milagro. Y su libro La revolución española vista por una republicana no se publicó en España hasta 2002, sin recibir ni una sola reseña. Y ahora todo el mundo se llena la boca con ella".

El escritor ha reivindicado además el esmero con el que se ha editado el libro, con fotografías y un diseño cuidado: "Es importante que un libro sea bonito, porque no es lo mismo que eche para atrás a que seduzca por los ojos. Finalmente, Trapiello ha querido subrayar el alcance de Próspero viento: "Este libro es un libro escrito para todos, para todo el mundo".