Rosa Díez: "Zapatero es el tumor y Sánchez la metástasis"

El papel del expresidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la España sanchista cada vez se conoce mejor. Su labor como lobbista de regímenes como el chino o el venezolano y sus amistades peligrosas están sirviendo a Sánchez para ahondar en la división entre españoles y profundizar en leyes ideológicas que han crispado a la sociedad española.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la expolítica Rosa Díez ha presentado su nuevo libro La Sombra, memoria histórica de Zapatero en el que hace un perfil del expresidente socialista como el que maneja los designios de Pedro Sánchez entre bambalinas. Rosa Díez ha señalado que "a veces hay coincidencias" y que cuando decidió hacer este libro tomó "la decisión para responder a una cosa que es: todo esto empezó con Zapatero".

"Es verdad" que todo lo que ha hecho Sánchez empezó con Zapatero, pero en el libro pone "negro sobre blanco lo que eso significa, qué es todo y cuando se desarrolló". Otra de las coincidencias es que cuando ella entregó "el libro en mayo en la editorial y ya estaba saliendo el Zapatero postpresidencial" en la prensa y sus negocios con regímenes liberticidas.

Zapatero, "el tumor", Sánchez, la "metástasis"

Rosa Díez ha señalado cómo es posible haber llegado a este punto en España con casi todas las instituciones comprometidas por el PSOE y sus socios. Ha dicho que viendo lo que está sucediendo se podría explicar apuntando que "Zapatero es el tumor primigenio y todo lo demás es metástasis. Lo que ha desarrollado Sánchez es la metástasis del tumor primigenio".

Ha destacado que tanto Zapatero como Sánchez llegan a la secretaría general del PSOE "con un objetivo: cargarse el sistema del 78", además de "mantenerse en el poder" y "erradicar el pluralismo político". En este sentido, ha explicado que "para eso tenía que cargarse la Transición y para desacreditarla tenía que desacreditar a uno de los protagonistas: la derecha nacional, la derecha española".

La expolítica ha señalado que "todo lo que ha hecho, absolutamente todo, desde rescatar a ETA cuando estaba derrotada hasta el independentismo", van en ese camino. Ha dicho que también el PSOE "necesita incorporar a los enemigos de la nación, los que habían programado un golpe en Cataluña". "Es que se nos olvida que ese independentismo que estaba derrotado desde un punto de vista electoral en Cataluña fue a Francia a pactar con ETA y después Zapatero hizo el Pacto del Tinell", ha añadido Rosa Díez. La analista ha explicado que "se lo inventó él para expulsar al PP del consenso democrático". "Al PP le vendría bien metérselo en la cabeza. Suena bruto, pero Zapatero legaliza a ETA para ilegalizar políticamente al PP", ha apuntado.

En este sentido, Díez ha recordado que Zapatero llamó a las conversaciones mantenidas por parte del Gobierno con la banda terrorista ETA "el final dialogado de ETA". Sin embargo, ha querido subrayar que el diálogo, en realidad, está reservado para los iguales. El diálogo con ETA "es la equiparación de la violencia legítima del Estado con la violencia de los terroristas", ha añadido a este respecto.

ZP, el megalómano

En este contexto, la exdiputada ha explicado el porqué del título de su nuevo libro. A este respecto, ha destacado que el concepto de ‘la sombra’ es una idea que procede del campo de la psicología según la cual, en el interior de cada persona, habita un "segundo yo" que pugna por tomar el control del individuo. De este modo, sostiene que en el caso de Zapatero esta sombra se ha impuesto sobre su personalidad. De hecho, ha subrayado que el propio expresidente no duda en presentarse a sí mismo

En concreto, ha recordado el momento en el que Zapatero le pregunta a su madre, en el lecho de muerte, si crees que algún día llegará a ser presidente de España. A este respecto, Díez ha querido subrayar que el propio líder socialista acostumbra a narrar este tipo de anécdotas pensando que lo dejan en buen lugar. Asimismo, Rosa Díez ha recordado el momento en el que Zapatero visitó en el hospital al socialista Eduardo Madina tras haber sufrido un atentado terrorista ETA y, en lugar de expresarle su preocupación por su estado de salud, le prometió: "chaval, te voy a regalar un Euskadi en Paz". De hecho, la exdiputada ha subrayado que esta anécdota la incluyó años más tarde Madina en un artículo en El País, no porque quisiera hacerla pública, sino porque el propio Zapatero así se lo pidió.

Rajoy "no extirpó el tumor"

En la sección de los Oyentes de Es la Mañana de Federico Rosa Díez ha dicho que "la reforma de Ley electoral es una asignatura pendiente" y ha culpado a Mariano Rajoy de no haber acabado con el zapaterismo latente. Ha dicho que tras Zapatero "habría que haber extirpado el tumor y España tuvo un partido con una mayoría absolutísima que no extirpó el tumor, le hizo un peeling".

También ha recordado que, pese a que el PSOE lo diga constantemente, "Sánchez no ganó las elecciones" y ha indicado que los que vengan después "tienen que arreglar la economía y que los trenes funcionen, pero lo primero que las instituciones funcionen en defensa de la libertad de los españoles".

Rosa Díez también ha dicho que lo de "la legitimidad moral de la izquierda se lo inventó Zapatero" por ello, lo primero que hay que hacer "es eliminar todo aquello que nos ha traído a esto empezando por leyes tóxicas como la de Memoria Histórica". "No tenemos un Gobierno que gobierna, lo único que hace es publicidad y propaganda con el objetivo de romper la cohesión de los españoles", ha señalado la expolítica que ha afirmado que "Sánchez ha desenterrado a Franco, pero Zapatero revivió el guerracivilismo" porque "hizo esa apuesta por la radicalización" e "inoculado el odio entre españoles para cargarse el sistema del 78, que fue justo lo contrario".

