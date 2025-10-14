Cervantes no vivió pobre ni se separó de su esposa: lo revelan más de 300 documentos

El historiador Alfredo Alvar, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha presentado en Madrid su último trabajo, Cervantes: la verdad del hombre a través de sus documentos. Editado por La Esfera de los Libros, el volumen combina una biografía tradicional en papel con el acceso digital gratuito a más de 330 documentos originales, transcritos al español actual. La obra, resultado de más de dos décadas de investigación, ofrece un formato híbrido pensado para garantizar el rigor histórico y la consulta directa de las fuentes.

Durante la presentación, Alvar explicó que la obra combina una narrativa biográfica con el acceso libre a todos los documentos conocidos relacionados con Miguel de Cervantes. "Planteamos un formato híbrido. La biografía en papel y todos los documentos accesibles y gratuitos a través de un QR", señaló. Cada archivo está acompañado de su transcripción y de la imagen original digitalizada, lo que permite verificar el contenido y valorar el trabajo paleográfico detrás de su interpretación.

En cada documento hay una imagen digital para que se valore el trabajo de los historiadores. Ellos leen paleografía, y quien no lea paleografías no puede ser un historiador", añadió Alvar, quien subraya la importancia de las fuentes como base del conocimiento histórico. La presentación del libro se celebró en la Real Fábrica de Tapices y contó con la intervención del filólogo Carlos Alvar, el periodista Francisco Marhuenda y el director del centro, Alejandro Klecker de Elizalde.

Un retrato de Cervantes sin mitos ni ficciones

El volumen desmonta algunas ideas extendidas sobre la vida del autor del Quijote. Según Alfredo Alvar, "ha quedado claro que no vivió pobre toda su vida" y que "se mantuvo unido a su esposa, y otra cosa es que no se comprende por qué no le habló de su hija". También destacó la influencia determinante de los años de cautiverio en Argel: "El cautiverio y su posterior liberación marcaron su vida. Aquellos cinco años le hicieron replantearse su existir y el existir del mundo".

El enfoque de Alvar se basa exclusivamente en los datos documentales disponibles: "Me guio exclusivamente por lo que dicen los documentos. Por lo tanto, lo que no esté, simplemente no existe", afirmó. Su objetivo es eliminar las lecturas ideológicas o interpretativas que se han ido acumulando sobre la figura de Cervantes.

"Algunos españoles se avergüenzan de sus autores"

Carlos Alvar, filólogo y hermano del autor, denunció la escasa presencia de Cervantes en el sistema educativo español. "Se ha dejado de explicar el Quijote en el instituto y la universidad", afirmó, y lamentó la paradoja de celebrar con solemnidad a un autor cuyo conocimiento real es limitado: "Celebramos los acontecimientos relacionados con Cervantes como si supiéramos quién es Cervantes".

También recordó que la proyección internacional del escritor no arrancó en España: "Cervantes se empieza a conocer en el romanticismo fuera de España". Y criticó la manipulación contemporánea de su obra: "A una obra tan extensa no se le puede dar la intencionalidad que uno quiera".

Reivindicación del rigor frente a la invención

El director de La Razón, Francisco Marhuenda subrayó el valor del trabajo documental de Alvar: "Como historiador me parece imprescindible acudir a las fuentes, y el trabajo de Alfredo es un trabajo que sorprende por su exhaustivo enfoque". El libro, dijo, "responde preguntas y propone nuevas preguntas que difícilmente puedan ser resueltas". Frente a las interpretaciones modernas sin respaldo documental, Marhuenda defendió el rigor histórico: "Me irrita mucho la invención de la historia. Como por ejemplo, vamos a hacer que Cervantes sea homosexual. Perfecto, pero ¿dónde está la prueba?". También lamentó la pérdida del espíritu cervantino frente a las revisiones actuales: "Ahora que está de moda reescribir la historia por parte de personas ignorantes, es bueno reivindicar el carácter español de bravura y las gestas quijotescas que se olvidan".

Una obra fruto de más de veinte años de trabajo

Alvar concluyó su intervención destacando la dedicación que ha supuesto este proyecto: "Una ilusión que me ha durado por lo menos 10-20 años de mi vida". Una trayectoria investigadora centrada en Cervantes, que ahora culmina en una obra pensada para facilitar el acceso a las fuentes documentales y promover un conocimiento más riguroso de su figura.