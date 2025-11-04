El pasado lunes por la tarde la asociación constitucionalista S’ha Acabat! había invitado al historiador de origen argentino Marcelo Gullo a presentar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona su nuevo libro Lepanto.

El rectorado estaba avisado y como cuenta a Libertad Digital Hugo Escarpa, coordinador de universidades de la entidad, en esta facultad no suele haber problemas más allá de "alguna traba del día a día".

Esa misma tarde les advierten de que varios colectivos de la Politécnica se van a presentar allí para intentar boicotear el acto. Entre ellos: la Assemblea d'estudiants d'Industrials UPC, la Organización Juvenil Socialista, la Asamblea de Biología y CCT UB, Obrir Escletxa, Anticapitalistas de Cataluña, Asamblea de Física y Química UB y SEPC (CUP). Cuando un poco antes de la hora llegan los organizadores de la conferencia ya se encuentran con que hay varios furgones de los Mossos preparados.

Llega la hora y allí se presenta un grupo de "unas cuarenta personas" con una pancarta en la que se lee "expulsemos el fascismo", con banderas rojas soviéticas y empiezan, nos relatan, a increparles con "insultos, cánticos y gritos".

La facultad activa su seguridad privada para asegurar el acceso a la sala, Aula 29, y el prestigioso hispanista y los organizadores lo consiguen. Pero una vez dentro y cerrada la puerta empiezan a escuchar "golpes, ruidos, insultos, cánticos" al otro lado. Es decir, la facultad les ha permitido el acceso para que se lleve a cabo el boicot violento. Escarpa remarca que "no se hace nada para que la presentación se haga con normalidad, en un espacio de libertad. Les han permitido hacerlo. No lo entendemos". Habla de que "les comparan con ellos, los rebajan al mismo nivel".

Toda la conferencia se desarrolla a duras penas, con mucho ruido de fondo continuo y, además, según fuentes cercanas a Gullo "se cargaron los micrófonos y tuvo que dar la charla a viva voz".

Asalto al aula de la conferencia

Aguantan así un rato pero, de repente, la puerta de la sala, que estaba custodiada desde el exterior por la seguridad privada de la facultad, se abre y se deja acceder "a los energúmenos": "Cuando la seguridad privada de la universidad permitió que los totalitarios abriesen la puerta del aula e intentasen entrar, Iván junto a miembros de S’ha Acabat! y Julia Calvet (expresidenta de S’ha y diputada) intentaron hacer tope en la puerta para que no entraran, ante la pasividad de la universidad. Recibieron empujones, pisotones".

La turba de radicales intentó forzar la puerta para irrumpir y silenciar el acto mientras se estaba realizando, pero algunos asistentes y miembros de S’ha Acabat! logramos contenerlos y hacerlos retroceder. El acto se pudo realizar igual ⚔️ ¡Nos tendrán siempre enfrente! 🇪🇸 pic.twitter.com/Y3cuSPJMSJ — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) November 4, 2025

Otro dato importante, denuncian, es que incluso alguien había bloqueado con un candado la puerta del aula y la facultad se tuvo "que romper el picaporte" para que el acto se pudiera celebrar.

Estas acciones violentas contra la libertad de expresión se suman a lo vivido en los últimos días en otras universidades de España como en la de Málaga, Granada o Pamplona donde antifas agredieron brutalmente al periodista José Ismael Martínez cuando iba a informar de una manifestación convocada por Vito Quiles.

A la presentación de Lepanto habían acudido muchas personas, se superó el aforo y había personas de pie, algunas "mayores" que no estaban "acostumbradas a vivir esta situación" y han pasado miedo, nos cuentan.