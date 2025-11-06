El historiador Marcelo Gullo advierte de los fines del islamismo: "Francia ya está invadida, es Argelia"

El historiador Marcelo Gullo ha presentado su último libro, Lepanto (Espasa), en el hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid, donde ha realizado un amplio repaso por cómo occidente se ha defendido durante la Historia de las constantes intenciones de conquista que ha protagonizado el islamismo. Este ahora intenta llevar a cabo una "invasión silenciosa" de occidente y ha comenzado por Francia, que es, según ha dicho, la joya de la corona del islamismo. "Francia ya está invadida, es Argelia", ha sentenciado Gullo durante la presentación, organizada por la Fundación Neos.

En este sentido, ha analizado profundamente el viraje que ha dado el islamismo desde su inicio, ya que, en un principio, los islamistas "no buscaban la islamización masiva porque los que no eran musulmanes tenían que pagar impuestos y ellos vivían de esos impuestos". Posteriormente, según ha dicho, hubo un trabajo de persecución contra el cristianismo: "Lo que vemos en las películas del nazismo en las que se segregaba a la población; eso pasó en Egipto". Esto vendría dado de la mano de la primera gran invasión musulmana, que conquistó Constantinopla. Unas intenciones que adquirieron su culmen en dos ocasiones: en la batalla de Covadonga y en la de Lepanto, protagonista de su último libro.

Su intención, más adelante, fue llegar a Roma por lo que representaba, pero iniciaron el camino por España y se toparon con el muro que representó la Batalla de Covadonga, que implicó que hubo "un pequeño grupo de cristianos" que se plantaron frente al islamismo por "voluntad". "Había que tener una fe y un coraje extraordinario", ha explicado Gullo antes de recalcar que lo realmente importante no es si Pelayo existió o no, o si la batalla fue épica o no, sino que lo relevante es la fe que motivó a esos hombres a conseguir algo que parecía imposible.

Los diques de hoy: unos valores que se pierden

Sobre si hoy día existen diques como lo fueron Lepanto o Covadonga, ha resaltado que el verdadero problema es que occidente ha perdido su "fe fundante" que establecía su escala de valores. Esa escala de valores se pierde "gradualmente" y los ciudadanos, como ejemplo, pasan de tener tres hijos a tener uno y, después, a tener un perro. "Muchos de los que critican el latrocinio de los que roban, en su lugar harían lo mismo", ha dicho sobre lo que representa que se pierdan los valores occidentales antes de apostillar que "el único dique real es la fe fundante" y que esta, por desgracia, se está perdiendo de forma irremediable. "El invierno de los bárbaros no llega nunca hasta que se ha terminado el verano de los pecados", ha sentenciado.

Aun así, ha puesto en valor que todavía "el viento soplará a nuestro favor" lanzando un mensaje de optimismo contra aquellos que aseguran que el catolicismo perderá occidente, como hubo otros que auguraron que iba a caer Lepanto: "Si hubiese caído Lepanto, se le habría clavado a España una puñalada por la espalda y hoy, en Andalucía, veríamos a sus hermosas mujeres pero solo los ojos; y la Catedral de San Pedro sería la Mezquita más grande del Islam".

O ganamos todos o morimos todos

Asimismo, Gullo ha reivindicado el papel de España en la Batalla de Lepanto porque los venecianos quisieron "arreglar con los turcos hasta el último momento" y, cuando cayó Chipre, se dieron cuenta de que no tenían otra opción que pelear. Además, ha hecho gala de la figura de Juan de Austria, que tuvo la "genialidad" de mezclar a genoveses, españoles y venecianos en los barcos para evitar deserciones por parte del ejército: "Dijo: o ganamos todos, o morimos todos".

Al respecto de la reciente polémica en torno a los estudiantes de ultraizquierda que irrumpieron en la presentación de su libro en la Universidad de Barcelona al grito de "fascistas", ha revelado que se quedó afónico a posteriori de la trifulca: "Rompieron el micrófono o no sé qué pasó y tuve que hacer la presentación a capella, por eso estoy afónico, discúlpenme".

Sobre el libro

El libro de Gullo reivindica la batalla de Lepanto —en la que Cervantes perdió la movilidad de su brazo derecho— como una épica victoria del Occidentalismo en la que el Imperio Español salvó a Europa del islamismo. "El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar uno de los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos más importantes de la historia. Aquel día, el mar se tiñó de rojo: murieron ocho mil cristianos y más de treinta mil musulmanes, pero la coalición católica, formada por España, Venecia y los Estados Pontificios, consiguió derrotar al todopoderoso Imperio Otomano", reza la sinopsis de la novela.

En este sentido, defiende la tesis de que "España actuó como muro de contención de la expansión musulmana en el mundo", lo que preservó el desarrollo de la cultura occidental. Algo que se está rompiendo actualmente por medio de una "invasión silenciosa".