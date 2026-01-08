David Uclés, ganador del Premio Nadal: "Me gustaría que el resto de la península redescubriera" la literatura catalana

El escritor andaluz David Uclés ha ganado el Premio Nadal 2026 con la novela La ciudad de las luces muertas, una obra ambientada en Barcelona en la que confluyen distintas épocas, arquitecturas desaparecidas y figuras clave de la vida intelectual vinculada a la ciudad. El jurado del galardón, convocado por la editorial Destino, ha anunciado este martes el fallo en Barcelona.

Durante la rueda de prensa posterior a la concesión del premio, Uclés ha explicado que la novela es una carta de amor a Barcelona, ciudad que quiso conocer "desde cero" para escribir la obra. Según ha señalado, pasó varios meses en la capital catalana para "hacerse con la ciudad" y comprender su complejidad histórica, cultural y contemporánea. El autor ha subrayado la riqueza cultural y el encuentro de tradiciones que, a su juicio, definen Barcelona y la convierten en un espacio en el que se siente "como en casa".

En La ciudad de las luces muertas, Barcelona queda sumida en la oscuridad por causas desconocidas y, en ese escenario, regresan a la vida intelectuales y creadores vinculados a la ciudad, mientras los tiempos históricos se entremezclan. La novela combina espacios reales con arquitecturas que ya no existen y plantea un relato en el que distintas épocas conviven de forma simultánea.

El redescubrimiento de la literatura catalana

Uclés ha destacado que el proceso de documentación le llevó a leer de forma intensa literatura catalana que no conocía en profundidad. En ese contexto, ha afirmado que le gustaría que "el resto de la península pudiera redescubrir estos autores". Entre las lecturas que ha citado figuran La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda; los cuentos de Pere Calders; los ensayos de Montserrat Roig y obras como El mar, de Blai Bonet.

El autor ha señalado que Rodoreda es su escritora favorita del siglo XX en la península, y ha reconocido la influencia directa de estas lecturas en la construcción de la novela premiada. Al recoger el galardón, agradeció expresamente en catalán a Rodoreda, Roig y Carmen Laforet, afirmando que sin sus palabras esta obra no habría sido posible.

Personajes y cruce de épocas

La novela comienza en la posguerra con Carmen Laforet, ganadora del primer Premio Nadal con Nada, y a lo largo del relato desfilan cerca de un centenar de personajes de distintas épocas "de forma muy kafkiana", según ha explicado el propio autor. Entre ellos figuran Ana María Matute, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Freddie Mercury, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Fernando el Católico y, durante un breve instante, Rosalía.

Este cruce de figuras reales se articula en un relato de realismo mágico, un rasgo presente también en sus novelas anteriores. No obstante, Uclés ha precisado que en esta ocasión la obra es "más onírica" que La península de las casas vacías y que ofrece "muchas lecturas", aunque sin dejar un poso amargo en el lector.

El Premio Nadal y la publicación

Uclés se ha impuesto en una edición del Premio Nadal que ha recibido 1.207 originales, una cifra récord según la organización. El galardón, dotado con 30.000 euros, alcanza en 2026 su 82ª edición. La novela se presentó bajo el título Ruge otro día estival y el seudónimo Oriol Arce.

La editorial Destino publicará La ciudad de las luces muertas el 4 de febrero. Preguntado por el cambio de editorial tras el éxito de La península de las casas vacías, publicada en Siruela, el autor ha señalado que seguirá colaborando con ese sello mientras exista interés, y ha afirmado que "cada obra tiene su lugar y su momento".

Coincidencias y trayectoria

El escritor ha considerado "curiosa" la coincidencia entre la oscuridad que afecta a Barcelona en la novela y el apagón que sufrió España el pasado mes de abril, aunque ha aclarado que la idea del libro surgió hace cinco años. Uclés, natural de Úbeda (Jaén), ha recordado además que se presentó por primera vez al Premio Nadal en 2010 y que lo intentó de forma continuada hasta 2020.