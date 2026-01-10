La escritora estadounidense Freida McFadden se ha consolidado en 2025 como la autora más vendida en España con su novela La asistenta, liderando la lista de los libros más comprados del año según los últimos datos de la consultora GFK. Un éxito que no llega por sorpresa, pero que confirma el fenómeno editorial que la autora viene protagonizando desde hace varias temporadas.

McFadden ya cerró 2024 como la autora internacional más vendida del año en España y, lejos de perder fuelle, este 2025 ha reforzado su posición al convertirse en la escritora más leída tanto en castellano como en catalán. Su impacto, que trasciende fronteras, ha hecho que también encabece las listas de ventas en mercados clave como Francia y Reino Unido, consolidando su estatus como una de las grandes voces del thriller psicológico actual.

El gran motor de este éxito es La asistenta, una novela que lleva más de dos años en las librerías españolas y que, aun así, ha logrado situarse como el título más vendido del año, casi duplicando en cifras al siguiente libro del ranking. En España, la obra ya ha superado el millón de ejemplares vendidos, a los que se suman más de 40.000 copias en sus ediciones en catalán. A nivel mundial, el fenómeno es aún mayor: el libro alcanza los veinte millones de ejemplares vendidos.

El tirón de La asistenta se ha visto reforzado además por su reciente adaptación cinematográfica, actualmente en cartelera, protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, un salto a la gran pantalla que ha ampliado todavía más su base de lectores.

Pero el éxito de McFadden no se limita a un solo título. Otras novelas como La mujer de arriba, El recluso, Tras la puerta, Nunca mientas y La profesora han ido entrando de forma constante en las listas de los más vendidos a medida que se publicaban en España, confirmando la fidelidad de un público que espera cada nuevo lanzamiento con expectación.

Con cifras contundentes y una presencia constante en las listas de ventas, Freida McFadden se confirma en 2026 como una de las autoras imprescindibles del panorama editorial, capaz de mantener el pulso comercial y el interés de los lectores año tras año.