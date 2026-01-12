Pasmo por la sarta de tonterías de David Uclés sobre historia: "Franco era un bobo exento de cultura"

El escritor andaluz David Uclés ha ganado el Premio Nadal 2026 con su novela La ciudad de las luces muertas, una obra ambientada en Barcelona, en la que confluyen distintas épocas y figuras clave de la vida intelectual. Uclés hace en su novela un tratamiento de la Guerra Civil desde el realismo mágico, narrando la historia de la descomposición de una familia, la deshumanización de un pueblo y la desintegración de un territorio.

Sin embargo, no solo en su novela aborda la Guerra Civil española. En una entrevista concedida al diario El Español, el autor ha reflexionado sobre el franquismo, el papel de las mujeres durante la República y la dictadura, así como sobre la política actual, con referencias explícitas a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Uclés ha indicado que la dictadura franquista fue posible no tanto por una solidez ideológica como por la acumulación de poder en torno a Franco que, a su juicio, carecía de formación intelectual y sensibilidad cultural. "Lo curioso es estudiar cómo alguien tan inepto, tan exento de cultura, tan poco sensible o tan traumatizado, tan bobo (porque no tenía una gran inteligencia) pudo dominar este país durante 40 años", ha declarado.

En este contexto, ha dedicado una parte central de su reflexión al papel de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra. Según Uclés, fueron ellas quienes sostuvieron el país en los momentos más duros, cargando con las consecuencias materiales y emocionales del conflicto.

Asimismo, ha considerado que, mientras los hombres recibían una muerte directa en el frente o la represión inmediata, las mujeres soportaron una violencia prolongada: "De ellas abusaban, a ellas las cargaban con las culpas con las que habían señalado a sus maridos… las mujeres sufrieron más que los hombres en la guerra, y tuvieron que mantener los hogares, las casas vacías, hasta que ellos volvieron: fueron las grandes perdedoras".

Las mujeres en el franquismo y en la república

El escritor ha distinguido también entre distintos modelos de mujer durante el franquismo. Por un lado, aquellas que se vieron obligadas a ocultar su herencia republicana para sobrevivir; por otro, las que asumieron y respaldaron activamente el discurso del régimen. Sin embargo, Uclés ha defendido que durante la Segunda República sí que existía una pluralidad ideológica mucho mayor, también entre las mujeres.

"En la República, el abanico era complejísimo, había ideologías de todo tipo, y no existía ese cainismo ni ese maniqueísmo en torno a la mujer: había comunistas, anarquistas, otras más tradicionalistas, monárquicas. Lo que es innegable es que durante la república, lo quisieran o no, las mujeres disponían de derechos y de libertades que no tenían en la dictadura", ha señalado durante la entrevista.

Asimismo, en sus declaraciones, el autor ha criticado de forma explícita el modelo femenino promovido por el régimen, especialmente a través de la Sección Femenina. Considera que el franquismo construyó una moral doméstica destinada a convertir a las mujeres en figuras subordinadas, sin autonomía ni voz propia. A su juicio, la prolongación de la dictadura provocó que varias generaciones interiorizaran ese modelo como algo natural, lo que obligó a las mujeres de la Transición a librar una lucha cultural especialmente dura para revertirlo.

La sexualidad de Franco

En contraposición, el escritor ha reivindicado referentes femeninos del ámbito republicano y cultural, destacando a figuras como Maruja Mallo, María Zambrano o Mercè Rodoreda, a quienes considera ejemplos del impacto intelectual y artístico truncado por la guerra y el exilio. En su opinión, sus trayectorias permiten comprender mejor el sufrimiento colectivo y la fractura social provocada por el conflicto.

Por otra parte, Uclés también ha abordado la figura de Franco desde una perspectiva personal y psicológica, aludiendo a testimonios médicos que apuntaban a bloqueos emocionales y sexuales. "El tema de la sexualidad de Franco se ha comentado mucho. Hay documentos de su médico que dicen que tenía bloqueo sentimental y sexual, de hecho, eso también lo tuvo Hitler", ha añadido.

"Franco tenía muchos traumas. Necesitaba resaltarse… porque su padre le criticaba, le fustigaba mucho, sus compañeros también… y no sabía cómo entablar relaciones con mujeres y todo eso lo pagó con todos nosotros", ha declarado Uclés en la entrevista.

Asimismo, se ha mostrado especialmente crítico con la mujer de Franco, Carmen Polo, a la que considera "uno de los personajes más ridículos de toda la historia española".

"Es una señora que entraba con su marido bajo palio a la iglesia y luego se gastaba el erario público en joyas. No me interesa. Me aburre. Su trazado psicológico es pobre. Y el de su marido", ha asegurado en la entrevista.

Críticas a Isabel Díaz Ayuso

Finalmente, el escritor no ha querido dejar atrás la política actual. El andaluz ha afirmado que el machismo estructural sigue presente en las instituciones de hoy en día: "El país sigue teniendo una estructura muy machista, muy homocéntrica, prueba de ello es que los altos cargos del país todavía están tejidos por hombres".

Además, se ha mostrado muy crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que, según sus palabras, no reconoce como una dirigente autónoma: "No deja de ser una marioneta gobernada por hombres, su voz política no es suya, es de Miguel Ángel, al pinganillo".

"Yo quiero mujeres políticas con su voz propia, con sus discurso propio, no marionetas con pinganillos que dicen ‘me gusta la fruta’, eso es pueril, eso no es un discurso. No sé cuál es el discurso de Ayuso, porque ella es sólo un altavoz que proviene de una época…de gente de la élite franquista, como Miguel Ángel", ha declarado al mismo diario.