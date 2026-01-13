Muere Scott Adams, creador de 'Dilbert', a los 68 años de cáncer de próstata

Scott Adams, el historietista estadounidense que revolucionó la sátira sobre el mundo corporativo con la tira cómica Dilbert, ha fallecido este 13 de enero de 2026 a los 68 años. Su primera exesposa, Shelly Miles, confirmó la noticia durante una emisión en directo del programa Real Coffee with Scott Adams, donde el autor había compartido sus últimos meses el progreso de su enfermedad y que siguió haciendo hasta el día antes de su muerte.

Nacido el 8 de junio de 1957 en Windham (Nueva York), Adams trabajó durante años en puestos corporativos antes de dedicarse por completo al dibujo. En 1989 lanzó Dilbert, una tira que retrataba con humor ácido la burocracia, la incompetencia directiva y el absurdo de la vida de oficina. En su momento de mayor éxito, la serie se publicaba en más de 2.000 periódicos de 65 países y generó libros, series animadas y merchandising.

Adams abandonó en 1995 su empleo en la empresa para convertirse en historietista profesional. Además de Dilbert, publicó varios libros de no ficción sobre temas de gestión empresarial, persuasión y autoayuda, y mantuvo durante años un pódcast diario en vídeo, Real Coffee with Scott Adams, donde habla de actualidad, política y de su principal especialidad y obsesión: las técnicas de persuasión. Fueron precisamente sus conocimientos sobre persuasión los que lo convencieron de que Donald Trump ganaría las elecciones de 2016 cuando pocos daban un duro por el magnate.

En mayo de 2025 anunció públicamente que padecía un cáncer de próstata metastásico en estadio 4, el mismo tipo agresivo diagnosticado a Joe Biden. En los últimos meses, su salud se deterioró rápidamente: perdió sensibilidad en las piernas por la extensión del tumor a la columna, sufrió un fallo cardíaco y entró en cuidados paliativos en su domicilio de California del Norte. El pasado 1 de enero ya reconoció que las probabilidades de recuperación eran "esencialmente cero" y poco después anunció su conversión al cristianismo.

En 2023, Dilbert fue cancelada por cientos de periódicos tras unas polémicas declaraciones de Adams. Reaccionando a una encuesta que indicaba que la mitad de la población de raza negra de Estados Unidos no estaba de acuerdo con la frase "Está bien ser blanco", Adams calificó a los negros como "grupo de odio" y comentó que sería bueno alejarse de gente con semejante grado de hostilidad. Más tarde calificaría sus palabras como una hipérbole. Tras la ruptura con su distribuidora, Adams relanzó la tira como webcomic bajo el nombre Dilbert Reborn en una plataforma propia.