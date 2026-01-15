Muere el historiador, ensayista y político Guillermo Gortázar

Guillermo Gortázar ha fallecido este pasado martes en Madrid a los 74 años, víctima de un tumor cerebral que se le había detectado unos meses antes tras un episodio en una reunión con varios amigos.

Nacido en Vitoria en 1950, fue un historiador y ensayista que tuvo también una faceta política importante en el Partico Popular: fue diputado por Barcelona en el Congreso durante la VI Legislatura, entre 1996 y el año 2000, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que fue una persona influyente sobre todo durante la época de José María Aznar, y uno de los pocos críticos en la de Mariano Rajoy.

Estando fuera de España me llega la noticia del fallecimiento de uno de mis mejores amigos, Guillermo Gortázar. Eminente historiador, destacado político y gran persona. Mis sinceras condolencias a su familia. Una enorme pérdida para todos los que durante muchos años hemos… — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) January 14, 2026

Tras abandonar la política participó del debate público de la actualidad como analista, conferenciante y colaborador en medios de comunicación.

Sin embargo, sus primeros pasos en política fueron muy diferentes: en los años 70 llegó a militar en el Partido Comunista, un posicionamiento común entre personas de su generación que lo veían como una forma de enfrentarse a la dictadura franquista. Posteriormente, fruto de etapa en EEUU donde hizo el doctorado, se distinguió por sus convicciones liberales.

Estuvo casado con la también dirigente popular y ministra Pilar del Castillo, de la que se acabaría divorciando después de haber tenido dos hijos. En sus últimos años vivía en la localidad de Trujillo, donde regentaba un hotel boutique en un antiguo palacio. Vivía allí la mayor parte del tiempo, con algunas visitas a Madrid, donde se ha producido su fallecimiento.

Como escritor destacan sus libros El cesarismo presidencial: La irresistible atracción del poder absoluto', publicado en julio de 2025 en la Editorial Renacimiento.

Stanley Payne

Correo recibido esta mañana: Querido Guillermo, "El cesarismo...." llegó a mis manos hace dos dias,y desde entonces he dedicado todo mi tiempo disponible a leerlo muy detenidamente, linea por

linea.

Es una maginfica obra analitica e interpretativa, página por… pic.twitter.com/2TIXEhGUqJ — Guillermo Gortázar (@guigortazar) July 19, 2025

El magnífico Un verano de muerte. San Sebastián 1936, la gran biografía Romanones: la Transición fallida a la democracia o El secreto de Franco.