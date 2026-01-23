Abogados Cristianos pide a la RAE incluir 'cristianofobia' para definir el odio a los cristianos

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado formalmente a la institución la incorporación de este término y argumentan que su uso está documentado para describir la aversión, discriminación o violencia contra los fieles por razón de su fe.

La organización de juristas sostiene que no existe una alternativa léxica equivalente para nombrar con precisión esta realidad social. Consideran que la denominación sigue criterios ya consolidados en la obra académica para fenómenos análogos de intolerancia.

📝Abogados cristianos solicita formalmente a la Real Academia Española que incluya la palabra cristianofobia en el diccionario. pic.twitter.com/UybANxHaDm — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) January 21, 2026

Libertad religiosa

Según la entidad, el uso de la palabra está ampliamente acreditado en informes sobre libertad religiosa y debates parlamentarios. La propuesta busca que el Diccionario refleje adecuadamente un uso real y extendido en el español contemporáneo.

🧐¿Por qué crees que el término "cristianofobia" no está en el diccionario? pic.twitter.com/ZBYHVnjfHB — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) January 22, 2026

La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, ha alertado sobre la hostilidad que sufren los cristianos. "Es imprescindible contar con herramientas para nombrar y denunciar este fenómeno", ha sentenciado.