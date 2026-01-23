Menú
Libros

Abogados Cristianos pide a la RAE incluir 'cristianofobia' para definir el odio a los cristianos

La entidad lanza una recogida de firmas para que la Academia reconozca un término que define una "hostilidad creciente" hacia los creyentes.

La entidad lanza una recogida de firmas para que la Academia reconozca un término que define una "hostilidad creciente" hacia los creyentes.
El Diccionario | Flickr/CC/David Fernández

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado formalmente a la institución la incorporación de este término y argumentan que su uso está documentado para describir la aversión, discriminación o violencia contra los fieles por razón de su fe.

Relacionado

La organización de juristas sostiene que no existe una alternativa léxica equivalente para nombrar con precisión esta realidad social. Consideran que la denominación sigue criterios ya consolidados en la obra académica para fenómenos análogos de intolerancia.

Libertad religiosa

Según la entidad, el uso de la palabra está ampliamente acreditado en informes sobre libertad religiosa y debates parlamentarios. La propuesta busca que el Diccionario refleje adecuadamente un uso real y extendido en el español contemporáneo.

La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, ha alertado sobre la hostilidad que sufren los cristianos. "Es imprescindible contar con herramientas para nombrar y denunciar este fenómeno", ha sentenciado.

Temas

En Cultura

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj