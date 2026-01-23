'Zenobia Camprubí y los secretos de Cala Montjoi', un viaje literario a la memoria íntima de un lugar único

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha acogido la presentación de la edición en castellano del libro ‘Zenobia Camprubí y los secretos de Cala Montjoi’, una obra del polifacético artista catalán Francesc Galí, que profundiza en la figura de Zenobia Camprubí y en la historia íntima y cultural de la cala de Montjoi, en Roses (Girona).

La presentación ha contado con la participación del autor y sobrino-nieto de Zenobia Camprubí, Francesc Galí, que ha compartido con el público las claves de este libro concebido como una crónica coral estructurada en dos partes: una primera centrada en Zenobia Camprubí, una figura capital y polifacética de la primera mitad del siglo XX en España.

Escritora, traductora, empresaria, lingüista y profesora, su compromiso intelectual y social la convirtió en una de las principales impulsoras del feminismo y un pilar de la Edad de Plata de las letras. Este primer fragmento se centra en la figura de Zenobia, copropietaria de la Casa Camprubí en la Cala Montjoi de Roses, y explora su relación con su familia catalana, en particular con la tía y bisabuela del autor, Eugenia Darna Grau. La obra recoge la visión de la figura de Zenobia desde dentro de la familia Camprubí, hecho sin precedentes.

La segunda parte del libro, más enfocada en la cala, narra la historia de este paraje salvaje, sede de uno de los primeros monasterios visigodos, nido de contrabandistas, la casa de la mujer de un premio Nobel, y más tarde el lugar donde un alemán y una checa crearon el que sería el mejor restaurante del planeta. Este segundo fragmento desgrana los secretos que guarda este enclave, y los capítulos, paso a paso, van conformando el pequeño universo montjoyano.

Por las páginas del libro desfilan figuras de primer nivel de la cultura y la creación, como Juan Ramón Jiménez, Ferran Adrià, Oriol Bohigas o Francesc d’Assís Galí, junto a otros personajes menos conocidos pero fundamentales para entender el universo humano y simbólico de Cala Montjoi, como Quimet Corcoll del Montjoi de Baix, Felip Berta del Montjoi de Dalt o José Lozano del Bulli.

Todo ello configura un relato donde memoria familiar, historia cultural y paisaje se entrelazan de forma singular. Así lo ha descrito el autor, Francesc Galí, en la presentación: "Este libro es una historia de historias, un pequeño universo construido a partir de vínculos familiares, personajes extraordinarios y un lugar con una fuerza telúrica difícil de explicar".

La obra, que incorpora una ilustración de portada realizada por el ilustrador y artista visual barcelonés Dani Torrent Riba, se publicará en marzo en su versión original en catalán. La jornada ha arrancado con una recepción institucional de las familias Camprubí-Jiménez y la editorial Edicions Cal·ligraf en el Ayuntamiento de Moguer. Después se ha realizado la presentación del libro ‘Zenobia Camprubí y los secretos de cala Montjoi’ a cargo de su autor, Francesc Galí, y a continuación la Asociación de Mujeres Zenobia de Moguer ha ofrecido un recital musical. Por último, la jornada ha contado con la presentación del libro ‘Zenobia & co’ de Mariluz Bort, profesora de la Universidad de Málaga.

Se ha celebrado también una comida institucional con la participación de Gustavo Cuellar, alcalde de Moguer; Antonio Ramírez, director de la Fundación Zenobia Camprubí-Juan Ramón Jiménez; Rosa García, directora de la Cátedra Z-JRJ; Soledad González Rodenas, actualmente la juanramoniana de mayor edad; Mariluz Bort Caballero, profesora de la Universidad de Málaga y autora del último trabajo sobre Zenobia; y Carmen Hernández-Pinzón, sobrina-nieta de Juan Ramón Jiménez. Es la primera vez que las familias Camprubí y Jiménez se han reunido en un encuentro.