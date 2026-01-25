La lectura crece en España: los jóvenes rompen el mito y lideran el ranking con un 77% de lectores

La lectura sigue ganando terreno en España y se consolida como una de las principales opciones de ocio entre los adolescentes. En 2025, el 66,2 % de la población leyó libros en su tiempo libre, una cifra que mejora ligeramente la del año anterior y que supone un avance notable si se compara con 2017, cuando el porcentaje era 6,5 puntos inferior. Así lo refleja el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros 2025, presentado este jueves por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El informe no solo confirma la tendencia al alza, sino que amplía el foco: si se suman quienes leen únicamente por trabajo o estudios, la población lectora alcanza el 69,8%, y si se incluyen también los lectores exclusivos de cómic, el dato se eleva hasta el 71,2 %. Precisamente el cómic vive un momento especialmente dulce, con un 14,3 % de lectores, lo que supone un crecimiento del 38 % desde 2020.

Según Daniel Fernández, presidente de la FGEE, la pandemia marcó un punto de inflexión. "Nos hizo dar un salto en el índice de lectura", ha explicado, un impulso que no solo se ha mantenido, sino que acerca a España a los países más lectores de la Unión Europea.

Aun así, el estudio recuerda que un tercio de la población (33,8 %) sigue sin leer nunca o casi nunca en su tiempo libre. La falta de tiempo continúa siendo el principal obstáculo. Urtasun ha celebrado los resultados como "un orgullo colectivo" y ha subrayado que reflejan un país "que lee mucho y cada vez más" y ve la lectura como una forma de proteger el tiempo propio y el descanso en una sociedad cada vez más acelerada.

Los adolescentes, el grupo de edad más lector

Por grupos de edad, los jóvenes de 14 a 24 años siguen liderando el ranking, con un 76,9 % de lectores. Se sigue así rompiendo "el falso mito" de que los jóvenes no leen, porque este tramo de población es el que registra un mayor índice de lectores, aumenta un1,6 puntos más que en 2024 y 6,2 puntos respecto a 2017.

A estos les siguen los adultos de 25 a 64 años (67 %) y, con un crecimiento especialmente significativo, los mayores de 65 años, entre los que ya lee el 58 %. Este aumento podría estar relacionado con la llegada a esta franja de generaciones con mayor nivel educativo y hábito lector desde la infancia.

Como viene siendo cada vez más habitual, cambian los formatos. Un tercio de los lectores ya consume libros digitales y el audiolibro continúa ganando adeptos, especialmente entre los más jóvenes, aunque de forma gradual. La compra de libros no de texto también aumenta y supera ya a la mitad de la población. Las librerías siguen siendo el principal canal de venta, aunque el informe advierte de que las cadenas y la compra por internet van ganando peso frente a la librería tradicional.