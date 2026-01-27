Andrés Amorós, ha analizado la última novela del Premio Princesa de Asturias, Leonardo Padura, titulada Morir en la arena. La obra, publicada por Tusquets, se presenta como un ejercicio de realismo sucio y barroco que explora la degradación moral y social de la isla bajo el régimen castrista. Amorós destaca que, más allá de la trama criminal, el libro es una crónica sobre el "fracaso de una generación" que soñó con el socialismo y ha terminado sumida en la miseria.

El simbolismo de la "mierda existencial"

La novela arranca con un potente símbolo: el protagonista pisa un excremento en la primera página y no logra limpiarse, una metáfora que Amorós vincula directamente con la situación de Cuba. Según el crítico, el libro refleja una "mierda existencial e histórica" en un país que, asegura, "se va a la mierda" desde el año 1959. La trama gira en torno a dos hermanos enfrentados tras el regreso de uno de ellos, quien asesinó a su padre a martillazos, lo que sirve para tratar temas universales como el parricidio y el mito de Caín y Abel.

La mentira del sistema y el auge de la brujería

Durante la conversación con Federico Jiménez Losantos e Isabel González, se subraya cómo la novela retrata la hipocresía económica del régimen: "Yo hago como que trabajo y el Estado hace como que me paga". Amorós señala que, ante la falta de futuro, la población se refugia en el auge de los babalaos y la brujería como única tabla de salvación en una sociedad donde el socialismo ha "aplastado al individuo". El crítico también apunta al carácter autobiográfico del texto, sugiriendo que Padura proyecta en sus personajes sus propias dudas y vacilaciones como escritor que ha decidido permanecer en la isla.

Dignidad o invisibilidad: El dilema del autor

Un punto clave del análisis es la situación personal de Leonardo Padura. A pesar de que sus libros están prohibidos en Cuba y gozan de un éxito internacional masivo, el autor defiende su permanencia en La Habana por "dignidad", una postura que Amorós tilda de "discutible". El colaborador de LD plantea si esta decisión responde a una honestidad profunda o a una "ambigüedad calculada". No obstante, alaba la calidad de su prosa, calificándolo como un "profesional" que escribe en un "habanero literario" exquisito, alejado de las "novelitas de nada" que abundan en el mercado actual.