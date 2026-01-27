"Su rival es la gata": el trío sentimental de Colette que desata la polémica entre feminismo y erotismo

En la sección de Los Libros de Es la Mañana de Federico, el catedrático Andrés Amorós ha presentado la obra La gata, de la icónica y escandalosa escritora francesa Colette. Con motivo de la nueva edición de la editorial Acantilado, Amorós ha debatido con Federico Jiménez Los Santos e Isabel González sobre por qué este relato de 1933 ha vuelto a convertirse en un fenómeno en redes sociales. La novela plantea un triángulo amoroso atípico: "Es la historia de un trío: marido, mujer y gata", donde el conflicto no es sexual, sino profundamente sentimental y psicológico.

Alain y Saha: una fidelidad que excluye a la mujer

La trama presenta a Alain, un joven de 24 años, y Camille, de 19, amigos de la infancia que acaban de casarse. Aunque disfrutan de una vida sexual plena, surge un obstáculo insalvable: la devoción absoluta de Alain por su gata persa, Saha. Amorós destaca que el protagonista ve en el animal un refugio frente a la realidad: "Él está más seguro de haber elegido a la gata que a su mujer". Mientras que Camille representa la modernidad y el deseo explícito, la gata simboliza para Alain un idealismo absoluto que le impide madurar.

La tensión crece hasta que Camille identifica a su verdadera enemiga. "Ella acaba odiando a la gata, la llama 'la sacrosanta, mi rival'", relata Amorós. Sin embargo, el marido desprecia este sentimiento, sugiriendo que la gata está en un plano superior al que la esposa jamás podrá aspirar. Esta "secreta guerra de los sexos" destila un pesimismo vital donde el amor físico no garantiza la felicidad, y donde Alain proclama una fidelidad inquebrantable al felino que condiciona desde los viajes hasta el humor del matrimonio.

Estilo impresionista y el fetiche del deseo

Federico y Amorós han resaltado el estilo "absolutamente impresionista" de Colette, centrado en captar momentos, olores y efectos de luz. La autora utiliza un lenguaje cruzado para describir a sus personajes: Alain ve en su mujer rasgos de gata, fijándose en sus "orificios nasales que son como los del animal", mientras que a la gata la describe con el "buche de una mujer guapa".

Esta confusión de naturalezas refuerza la idea del fetiche, esencial en el erotismo de la autora. "En el erotismo esencial, sin fetiche no hay alumbramiento del deseo", ha sentenciado Amorós, comparando la obsesión de Alain con la famosa zapatilla de Flaubert. La gata funciona como la "quimera" de Alain, un sueño imposible que le permite evadirse de la "inmoralidad femenina" y de las exigencias de una esposa real y moderna.

Morante de la Puebla: el regreso del "torero de masas"

Más allá de la literatura, Amorós ha analizado la noticia taurina de la semana: el regreso de Morante de la Puebla a los ruedos. Tras un retiro que el experto califica como un parón necesario por enfermedad y agotamiento, el torero vuelve a Sevilla. "Lo único que de verdad le importa en esta vida es ser torero", afirma Amorós, quien descarta que el dinero sea el único motor. El regreso de Morante, junto a figuras como Roca Rey, vuelve a situar a la tauromaquia en la cumbre del interés social, transformando un estilo clásico en un fenómeno de masas.