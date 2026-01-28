Sevilla rescata la mítica Venta de los Gatos de Bécquer tras pagar casi 300.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en valor los restos originales de La Venta de los Gatos, el lugar que inspiró a Gustavo Adolfo Bécquer su relato homónimo, tras adquirirlo en 2024 con el fin de recuperarlo para el patrimonio cultural de la ciudad.

Según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento, actualmente se está trabajando en la redacción de un anteproyecto que pretende recuperar y poner en valor estos restos originales de la antigua venta, junto con una construcción de apoyo que contextualice y ayude a la interpretación de este bien patrimonial.

Se busca también que contribuya a reforzar y potenciar la identificación de la zona de la ciudad donde se encuentra, la Barriada de Las Golondrinas, con la figura del poeta, mediante una labor que está realizando la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, que está a punto de finalizar el estudio sobre la traza histórica del edificio, y se espera poder avanzar este verano en la elaboración de una propuesta de rehabilitación.

Para la recuperación de las trazas históricas de lo que fue la Venta de los Gatos, se ha realizado un levantamiento planimétrico de la construcción existente y un levantamiento topográfico de la zona contigua, en este ejemplo de arquitectura vernácula de la que no existe información documental en archivos municipales dadas sus características de construcción popular o autoconstrucción.

No obstante, con los datos de campo obtenidos, las visitas realizadas al inmueble, y alguna fotografía antigua, se han identificado los escasos restos que pueden asociarse a la primitiva construcción.

La intervención incluirá el tratamiento del ámbito contiguo a la Venta de los Gatos, generándose un espacio urbano que relacione y ponga en valor la antigua venta con la escultura que en homenaje a Bécquer preside la entrada a la Barriada de Las Golondrinas.

El edificio fue adquirido por el Ayuntamiento por un importe de 298.090,71 euros, tras llegar a un acuerdo con los propietarios, y hacerse así con un lugar inmortalizado en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer.

Inmortalizada previamente

En una de sus leyendas, publicada en 1862, Bécquer narraba la historia de amor de una pareja en esta venta: "En Sevilla, y en mitad del camino que se dirige al convento de San Jerónimo desde la puerta de la Macarena, hay, entre otros ventorrillos célebres, uno que, por el lugar en que está colocado y las circunstancias especiales que en él concurren, puede decirse que era, si ya no lo es, el más neto y característico de todos los ventorrillos andaluces".

Cuando finalizó su actividad como venta el edificio fue abandonado y posteriormente, en manos privadas, una serie de asociaciones hispalenses demandaron que fuera recuperado para distintas actividades culturales en homenaje al poeta.

En torno a la venta ha crecido una barriada con calles y plazoletas dedicadas al poeta y su obra, e incluso un busto en una rotonda que fue inaugurado en mayo de 1973, justo en un lateral del edificio que se ha recuperado ahora.