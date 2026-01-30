Macarras interseculares es un libro de no ficción del autor Iñaki Domínguez que se adentra sin complejos en el fenómeno del macarrismo en la ciudad de Madrid, desde mediados del siglo XX hasta tiempos recientes. Domínguez es doctor en Antropología Cultural y filósofo, especializado en cultura urbana, tribus juveniles y fenómenos populares.

El libro, publicado en 2020 por Melusina Editorial con el subtítulo Una historia de Madrid a través de sus mitos callejeros, fue objeto de extenso debate en el programa de esRadio Prohibido contar ovejas, en el que Isaac Vizcaíno relacionó esta época tan paradigmática con la música del momento.

Y es que el macarra madrileño, asociado a la marginalidad, las tribus callejeras, subculturas y prácticas transgresoras dentro de la capital española, tiene su miga. El libro lo cuenta a través de relatos, entrevistas y reconstrucciones que ayudan a revivir ambientes urbanos y movimientos sociales que marcaron épocas enteras de Madrid.

Todo empezó en la década de los 60, con la llegada de bases militares estadounidenses y la música extranjera, que impactaron en la vida juvenil madrileña. Todo hasta el cambio de milenio, con escenas callejeras que incluyen desde peleas entre mods y rockers, el consumo de drogas, hasta la aparición de grafiteros y colectivos urbanos.

El panorama vivo -y macarra- de barrios enteros del centro de Madrid aparece reflejado en un libro sobre tribus y estéticas urbanas que podrían parecer marginales o aisladas, pero que en realidad forman parte de un tejido social más amplio.