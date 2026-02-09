Cualquier evento es bueno para impulsar la lectura y las editoriales aprovechan el tirón de San Valentín para potenciar la novela romántica juvenil. Así lo explican los sellos de juvenil de Planeta, TBR y Fandom Books que confirman que la fantasía y el romantasy captan cada vez lectores más jóvenes, desde los 12 años.

En declaraciones a EFE, la editora de Ficción de Planeta, Lola Guilias, reconoce que San Valentín es uno de los picos comerciales naturales del primer trimestre y para la literatura romántica funciona como una "mini campaña de Navidad".

Otras editoriales como TBR, sello juvenil y 'new adult' de SM, y Fandom Books (Grupo Anaya) coinciden en que en estas fechas el amor suave o 'cozy romance' y las novelas de romance con emociones positivas ('feelgood') ganan mucha visibilidad, incluso para lectores que no consumen este tipo de género el resto del año.

La editora de TBR Xohana Bastida explica que no se hacen libros especiales para la ocasión, como si ocurre en la época navideña, pero desde el punto de vista del marketing se potencian en redes los libros que tienen el amor como elemento central y que gustan a los jóvenes, especialmente a las lectoras.

Falsos prejuicios: el romance no es simple

Bastida constata que el romance es un género en crecimiento: "La comunidad de lectores lejos de cansarse, se fortalece cada día con actividades espontáneas y clubes de lectura. El altavoz de las redes ha sido fundamental".

Desde Fandom Books (Anaya), la editora Marta Álvarez comenta que hay una falsa concepción de que el romance es simple, un prejuicio similar al que se tiene sobre la literatura juvenil, pero cuando ambas se juntan: "Prepárate".

Álvarez señala que hay muchos nichos de romance, tantos como lectores, cada uno busca algo diferente.

Así funcionan tanto las comedias románticas ('rom-com'), como los romances dramáticos o los LGTBI cada vez más presentes y normalizados y con muy buena acogida, especialmente en público joven que busca identificarse.

También está la tendencia dark romance, historias que idealizan las relaciones tóxicas pero que no todos los sellos editoriales están dispuestos a comercializar ese tipo de contenido.

La puerta de entrada a la lectura

El romance es hoy para muchos jóvenes la puerta de entrada a la lectura al ser un género emocional, inmediato y cercano, que conecta con sus vivencias: amistad, relaciones y autoestima, dice la editora de ficción de Planeta, Lola Gulias.

Además, su ritmo narrativo y su capacidad de generar comunidad lo hace especialmente atractivo. Muchos jóvenes, especialmente lectoras, leen varios títulos al mes, algo que desde hace años no se veía con tanta intensidad.

Para esto las redes han sido clave y plataformas como Book Tok, Instagram o Goodreads han transformado el consumo viralizando títulos, generando recomendaciones y creando comunidades de aficionados.

Ocho títulos

Estos son ocho títulos que recomiendan los sellos de juvenil de Planeta, TBR de la editorial SM y Fandom Books, del Grupo Anaya:

- Almas de cristal, de Cristina Prieto (conocida en redes como Nana Literaria), una historia de amor inmersa en un mundo fantástico donde se combinan magia y tramas amorosas. Editada por TBR.

- Amor por encargo, una novela romántica contemporánea sobre una editora pelirroja y un 'escritor fantasma', de Raquel Arbeteta y editada por TBR.

-'Dramones y mazmorras', comedia romántica 'young adult' donde se mezcla el mundo del teatro con los juegos de rol. Escrita por Kristy Boyce y publicada por Fandom Books.

-Sigue lloviendo, de Alice Kellen, novela romántica contemporánea que transcurre en espacios valencianos como el barrio de Russafa o la playa de la Malvarrosa. Planeta.

-Tilly en tecnicolor, de Mazey Eddings. Romance de una adolescente neurodivergente que busca un cambio tras acabar el instituto. Fandom Books.

-Atrapado entre tus páginas, literatura juvenil LGTBIQ+ escrita por Javier de Hita y publicada por TBR Editorial.

- Nuestro lugar en el mundo, de Inma Rubiales, un romance juvenil, ambientado en Finlandia que aborda la salud mental, la música y las relaciones sentimentales. Planeta.

- Las chicas de Olimpia, novela romántica sáfica/LGTB de Raquel Tirado. Fandom Books