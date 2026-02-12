Muere a los 92 años Cees Nooteboom, referente de las letras europeas y vinculado a España

El novelista, poeta y ensayista neerlandés Cees Nooteboom, uno de los autores más importantes de la literatura europea de la posguerra y estrechamente vinculado a nuestro país durante las últimas décadas, ha muerto a los 92 años.

Nacido en La Haya en 1933, Nooteboom es considerado uno de los escritores de Países Bajos más traducidos y leídos fuera de sus fronteras, especialmente en Alemania. Alcanzó un notable reconocimiento internacional por una vasta obra que combina novela, poesía, ensayo y literatura de viajes.

Su producción gira en torno a temas como el paso del tiempo, la memoria, la identidad y la historia del Viejo Continente, inspirado e influenciado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.

La huella de la infancia

La muerte de su padre en 1945, durante un bombardeo en la ciudad neerlandesa de La Haya al final de la contienda bélica, marcó su infancia y dejó una huella visible en su literatura.

Debutó en 1955 con la novela Felipe y los otros, que narra las andanzas de su protagonista por Europa en busca de un amor y por el que obtuvo el Premio Anne Frank en 1957. El reconocimiento global le llegó en 1980 con Rituales, una de sus novelas más conocidas, publicada en más de 10 idiomas y llevada al cine. En 1991 publicó La historia siguiente, que se convirtió en un éxito de ventas en Alemania y consolidó su prestigio internacional.

Fuera de las fronteras alemanas

El vínculo de Nooteboom con España fue constante durante más de seis décadas y desde los años sesenta pasó largas temporadas en Menorca, donde tenía una casa y donde escribió buena parte de su obra.

La nación española no fue solo un lugar de residencia, sino también una fuente de inspiración, como muestra su libro El desvío a Santiago (1992), fruto de sus viajes por el Camino de Santiago y considerado uno de los mejores libros del género.

El ensayista recibió en las últimas décadas condecoraciones en Países Bajos, pero también importantes galardones en Francia, Alemania, Chile y en España, entre ellos el Premio P.C. Hooft en 2004 y el Premio Formentor de las Letras en 2020, que reconoció el conjunto de su trayectoria.