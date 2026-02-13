Los chicos de Tommen llegan a Prime Video: todo lo que se sabe de trama, reparto y fecha de estreno

Prime Video vuelve a mirar hacia las librerías y las redes sociales en busca de su próximo fenómeno juvenil. La plataforma ha confirmado la adaptación de Los chicos de Tommen, la popular saga romántica escrita por la autora irlandesa Chloe Walsh, un título que no solo ha conquistado listas de superventas, sino también los algoritmos de TikTok, donde la comunidad de BookTok ha convertido la historia en un fenómeno viral.

La apuesta encaja con la estrategia reciente de la plataforma, que ha encontrado en las adaptaciones literarias una mina de oro entre el público joven. Éxitos como El verano en el que me enamoré, la trilogía Culpables o el fenómeno nacido en Wattpad Love Me, Love Me han demostrado que las historias románticas con base lectora fiel pueden convertirse en auténticos imanes de audiencia.

Romance adolescente éxito asegurado

La primera temporada de Los chicos de Tommen adaptará las dos primeras novelas de la serie, Binding 13 y Keeping 13. La historia gira en torno a Johnny Kavanagh, estrella del rugby con un futuro prometedor, y Shannon Lynch, una chica tímida y brillante que llega como nueva alumna al prestigioso Tommen College, en Irlanda.

Ambos cargan con sus propios fantasmas: Johnny arrastra una lesión que podría acabar con su carrera, mientras que Shannon esconde una complicada vida familiar marcada por la violencia. Su relación, tan intensa como secreta, les obligará a enfrentarse a sus miedos

Guionista con experiencia y la propia Chloe al mando

Detrás del proyecto estará Poppy Cogan, conocida por Asesinato para principiantes, que ejercerá como guionista principal junto a la propia Chloe Walsh. El objetivo, según la productora, es mantener la intensidad emocional de las novelas y abordar los temas que han hecho de la saga un éxito: salud mental, acoso escolar y resiliencia.

La serie contará con el respaldo de productoras como Drama Republic, Temple Hill y Wiip, responsables de otras adaptaciones populares, incluidas El verano en el que me enamoré y la saga Crepúsculo. La producción correrá a cargo de Wiip en colaboración con Amazon MGM Studios.

Estreno previsto para 2027

Según ha adelantado el medio estadounidense Deadline, el rodaje de los ocho episodios de la primera temporada está previsto para comenzar en 2026. Si se cumplen los plazos habituales de producción, la serie podría llegar a Prime Video en 2027 y estrenarse en más de 240 países.

Aunque todavía no hay información sobre el reparto ni una fecha exacta de lanzamiento, todo apunta a que Los chicos de Tommen podría convertirse en la próxima gran apuesta romántica de la plataforma, sumándose a la creciente lista de adaptaciones literarias que buscan convertir los éxitos de las estanterías y de las redes sociales, en fenómenos globales.