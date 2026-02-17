Una mansión, un asesinato y un detective playboy, la nueva joya policial de Harriet Ashbrook

Siruela publica en febrero de 2026 El asesinato de Cecily Thane, obra de la periodista y escritora estadounidense Harriet Ashbrook (1898-1946), traducida por primera vez al español. La novela, escrita en 1930, ha sido comentada en la sección Los Libros de Es la Mañana de Federico, donde Andrés Amorós ha destacado la recuperación de este clásico policíaco norteamericano hasta ahora inédito en nuestro idioma.

La historia introduce al detective Spike Tracy, un playboy ingenioso que, gracias a ser hermano del fiscal de Nueva York, se mueve con soltura entre la alta sociedad, la policía y los periodistas mientras investiga un asesinato. Al comenzar la novela acaba de salir de la cárcel tras una pelea estando borracho, pero eso no le impide implicarse en el caso con métodos poco ortodoxos.

La víctima es la esposa de un rico traficante de joyas, hallada muerta en su mansión con la caja fuerte abierta y vacía. La duda recorre la trama: ¿robo o crimen pasional encubierto? Entre los sospechosos figuran el marido que quiere divorciarse, el joven que la acompañaba a bailar, un hermano arruinado y un amante casado.



Un investigador poco convencional

Spike Tracy no recurre a técnicas científicas, sino a la observación y la psicología. "Me interesa conocer a la gente", afirma en un momento de la novela. Utiliza además su reputación dudosa como herramienta para obtener información y moverse con libertad entre sospechosos y testigos.

Su actitud ante el crimen revela el tono de la obra: "Estaba a punto de viajar a la Columbia Británica para cazar alces pero, a la vista de la situación, creo que me voy a quedar en Nueva York para cazar asesinos, un deporte muchísimo mejor". La investigación se convierte así en un juego de ingenio.

Ashbrook combina diálogos ágiles con una visión crítica de la alta sociedad neoyorquina, los periodistas sensacionalistas y la torpeza policial. La narración juega con los tópicos del género y los subraya con ironía, sin abandonar la intriga.

Con una extensión de 202 páginas, la novela mantiene el ritmo hasta el desenlace, que apunta a futuras entregas del personaje y confirma el carácter desenfadado de su protagonista.