Muere Gregorio Morán, el cronista que desmitificó la Transición y el PCE

El periodista y escritor asturiano Gregorio Morán ha fallecido a los 78 años, según ha confirmado Europa Press. Morán desarrolló una trayectoria profesional marcada por el análisis político y la crítica al poder en España, tanto desde el periodismo como desde el ensayo histórico.

Nacido en Oviedo en 1947, colaboró a lo largo de su carrera en distintos medios de comunicación, entre ellos Diario 16 y La Gaceta del Norte. Su firma quedó especialmente vinculada a las Sabatinas Intempestivas, una columna que publicó durante tres décadas y que se convirtió en uno de sus espacios de referencia.

Una trayectoria vinculada al análisis político

Morán centró buena parte de su trabajo en el estudio de la Transición y de los principales protagonistas de la vida política española. Entre sus obras más conocidas figura Adolfo Suárez: historia de una ambición, dedicada al primer presidente del Gobierno de la etapa democrática.

También publicó el ensayo El precio de la Transición, en el que abordó ese periodo histórico desde una perspectiva crítica. A lo largo de su carrera, mantuvo una línea de análisis centrada en el funcionamiento de las estructuras de poder y en el papel de los partidos políticos.

Retrato de la izquierda y de sus dirigentes

Otro de sus trabajos destacados fue Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista Español, donde analizó la evolución de esta formación. Asimismo, dedicó una obra al dirigente socialista en Felipe González. El jugador de billar, centrada en la figura del expresidente del Gobierno.

Su producción literaria combinó el reportaje, el ensayo político y la investigación histórica, con especial atención a los procesos internos de los partidos y a la configuración del sistema democrático tras el final del franquismo.

Despedida en Barcelona

La despedida tendrá lugar este miércoles en el Tanatorio Sancho de Ávila de Barcelona, según la información confirmada.

Con su fallecimiento desaparece una de las firmas que durante décadas participó en el debate público español a través de artículos y ensayos centrados en la historia política reciente.