Aena convoca un Premio de Narrativa Hispanoamericana con un millón de euros

Aena ha anunciado la creación del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 30.000 euros para cada uno de los cuatro finalistas. El gestor aeroportuario ha presentado la iniciativa en un acto celebrado en las Escuelas Pías de Madrid, al que han asistido la escritora Rosa Montero, que presidirá el jurado, y el presidente de la compañía, Maurici Lucena.

El fallo de esta primera edición se dará a conocer en una gala que se celebrará en Barcelona el próximo 8 de abril, mientras que los cinco finalistas se anunciarán el martes 17 de marzo.

Un premio para obras ya publicadas

El galardón reconocerá obras originales de narrativa escritas en lengua española o en lenguas cooficiales de España traducidas al castellano y publicadas en 2025. A diferencia de otros premios del ámbito editorial, se concederá a libros que ya hayan llegado a las librerías.

Un equipo integrado por profesionales del periodismo cultural y literario de España e Hispanoamérica elaborará una primera selección de cinco finalistas entre todas las obras publicadas en 2025. Esa propuesta será trasladada al jurado, que tomará la decisión definitiva.

Según ha explicado Maurici Lucena, el objetivo es que el premio alcance un reconocimiento comparable al del Goncourt en Francia o el Booker en el Reino Unido. "No existe ningún interés editorial que pueda interferir en la imparcialidad del premio", ha subrayado el presidente de Aena durante el acto de presentación.

Dotación económica y presupuesto

La dotación del premio principal iguala la del Premio Planeta, hasta ahora el de mayor cuantía en las letras en español. Por detrás quedan el Premio Alfaguara, con 175.000 dólares, y el Premio Fernando Lara, con 120.000 euros, la misma cantidad que el Premio Cervantes, concedido por el Ministerio de Cultura.

El presupuesto total del nuevo galardón superará los 2,5 millones de euros. De esa cantidad, 1,4 millones de euros se destinarán a la adquisición de ejemplares por parte de Aena, con más de 5.000 libros que se distribuirán a través de los ayuntamientos en los que está presente el gestor aeroportuario. Los ejemplares se donarán a espacios educativos, culturales y a trabajadores de la compañía.

Lucena ha señalado que para Aena, empresa semipública dependiente del Ministerio de Transportes, se trata de un proyecto que encaja en su objetivo de "sostenibilidad social".

Un jurado con escritores de España e Hispanoamérica

El jurado estará presidido por Rosa Montero y contará con la participación de los escritores Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, José Carlos Llop, Elmer Mendoza y Leila Guerriero. Como entidades colaboradoras participan la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa.

El presidente de Aena ha destacado la voluntad de que el premio tenga un alcance transatlántico. "Tenemos la voluntad de abarcar ambos lados del Atlántico, queremos que el premio no se quede en España y que irradie a las Américas", ha afirmado. Al mismo tiempo, ha insistido en que la iniciativa no pretende "desmerecer ni criticar" otros galardones existentes.

Lucena ha enmarcado la creación del premio en la necesidad de reforzar el papel de la literatura en el ámbito hispanohablante, que supera los 630 millones de personas. A su juicio, no existe actualmente un galardón literario en español con la proyección internacional de otros premios como el Goncourt, el Booker o los National Book Awards de Estados Unidos.

"Para que la sociedad sea libre en espíritu crítico, diversa y edificada en valores democráticos debemos fomentar la lectura y enriquecer el patrimonio literario, respaldando el talento creativo", ha declarado.

En este contexto, ha recordado que el Informe Pisa 2022 lanzó una advertencia para España por el descenso del rendimiento en lectura entre estudiantes de 15 años y por el aumento de la brecha entre alumnos con mejores y peores resultados.