Luis Zueco: "Goya no fue solo un genio artístico, tomó partido cuando podía perderlo todo"

Luis Zueco (Borja, 1979) regresa a la novela histórica con El juicio (Ediciones B), un relato centrado en uno de los episodios más enigmáticos de la vida de Francisco de Goya. La novela trata la retirada fulminante de Los Caprichos en 1799 –80 grabados satíricos sobre los vicios, supersticiones, ignorancia y abusos de la sociedad española del siglo XVIII–, el proceso de creación de La Maja Desnuda y el posterior acoso inquisitorial. Libertad Digital ha entrevistado al autor para conocer su nuevo lanzamiento que retrata a la perfección a uno de los pintores más importantes de España: "No fue solo un genio artístico, sino alguien que tomó partido cuando podía perderlo todo", expresa Zueco.

La acogida inicial, asegura, está siendo multitudinaria. "Ayer presentamos en Madrid y fue muchísima gente a Casa del Libro; en Zaragoza igual, casi 400 personas", asegura. El interés responde en parte a la sorpresa: "Todo el mundo cree que conoce a Goya, la calle Goya, su imagen… pero hasta ahí. La idea era sorprender y atraer al lector hacia un Goya distinto".

El misterio de la retirada en 10 días

La novela nace de una pregunta: ¿qué ocurrió para que el pintor de cámara del rey retirara su obra más personal apenas diez días después de ponerla a la venta? Zueco llevaba años buscando el enfoque adecuado para abordar una figura que considera "de las más complejas" del arte español.

"Goya vive 82 años, pasa por cuatro reinados, nace en el Barroco y atraviesa el Neoclasicismo hasta la modernidad. Tiene vertiente política, social… no es solo un pintor de corte", explica. El punto de inflexión lo encontró al estudiar su obra gráfica. "Los únicos grabados que publica en vida son Los Caprichos. Los Desastres y Los Disparates se publican décadas después. Y ahí vi la novela".

En 1799, Goya anuncia en primera página del Diario de Madrid la venta de un libro de 80 estampas, costeado por él mismo. "No son cuadros sueltos: es un libro encuadernado, muy caro de producir", recuerda Zueco. Sin embargo, tras apenas 10 días en el mercado, lo retira. "Es cuando surge la gran pregunta: ¿por qué tiene miedo?".

¿Quién estaba en el banquillo?

El juicio plantea un proceso simbólico en el que no solo se sienta Goya. "Goya pone en el banquillo a todos", afirma el novelista. En primer lugar, al pueblo. "Para los ilustrados, el gran mal de España era la ignorancia. Y eso sirve también para el siglo XXI".

En las estampas hay críticas a los matrimonios desiguales, a la prostitución, a la nobleza improductiva y al clero. También a la Inquisición, aunque en una etapa de declive. "Ya no había grandes autos de fe, pero sí control ideológico, sobre todo para frenar las ideas de la Revolución Francesa", explica.

Zueco sostiene que la institución, consciente de su debilidad en aquel momento –ya que la Inquisición estaba en plena decadencia–, pudo reaccionar con más dureza: "Un animal herido es más peligroso. Ir a por el pintor del rey era una forma de marcar territorio y decir: seguimos aquí".

¿Retira Goya la obra por miedo o por estrategia? "Yo creo que tiene miedo y que calcula mal el momento", responde. Según recuerda, existió un proyecto anterior titulado Sueños, con 72 estampas, que no llegó a ver la luz. "Quizá si lo hubiera publicado unos años antes, con más apoyos en el poder, habría estado más protegido".

Aun así, defiende que el pintor intentó blindarse mediante la ambigüedad. "Los grabados son intencionalmente ambiguos. Tú sabes lo que critica, yo lo sé, pero no es tan fácil demostrarlo en un juicio". A pesar de todo, el riesgo era real. "Estamos a finales del siglo XVIII. Publicar un libro así era peligroso".

La valentía cuando todo va bien

Uno de los ejes del libro es la idea de que Goya arriesga cuando ya ha triunfado. "Es fácil arriesgar cuando no tienes nada que perder. Pero cuando tienes casi 50 años, un hijo, prestigio y una posición que te ha costado décadas conseguir, jugártelo todo por tus ideales es otra cosa".

El autor subraya que Goya tardó en consolidarse. "Se presentó a concursos que perdía frente a pintores que hoy no conoce nadie. Su arte era demasiado moderno". Esa conciencia del esfuerzo previo refuerza, a su juicio, el valor de la decisión.

Zueco destaca también la dimensión crítica de su pintura oficial. "Ves La familia de Carlos IV y te preguntas cómo se dejaron retratar así. Goya transmite la psicología de los personajes sin embellecerlos. Y estaban encantados".

La Maja y el peligro del desnudo

La presión inquisitorial no se limitó a Los Caprichos. El novelista recuerda que el expediente más documentado es el relativo a La maja desnuda. "Pintar un desnudo femenino sin coartada mitológica era más peligroso que toda una crítica social", afirma.

El cuadro fue concebido para un gabinete privado con otras obras similares y permaneció oculto durante años. "No sabemos quién fue la modelo. Eso me dio libertad creativa para imaginarla, pero siempre dentro de las reglas de la época". En la novela, Zueco retrata a la maja desnuda como un personaje ficticio, Angélica, que le permite explorar las consecuencias personales del escándalo. "Para Goya era un riesgo, pero para la modelo aún más".

Rigor y ficción

Historiador de formación, Zueco sostiene que no existe una frontera entre el personaje real y el ficticio, como refleja en su obra, donde conviven figuras históricas como Goya con personajes inventados como Angélica. "Todos deben ser coherentes con las reglas de finales del XVIII. Lo importante es no salirte del marco histórico". A su juicio, el error sería tratarlos de forma distinta.

Uno de los mayores retos fue trasladar el arte al lenguaje narrativo. "Describir cuadros sin convertir la novela en un catálogo no es fácil. Cada obra transmite cosas distintas según quién la mire".

También supuso un desafío la sordera del pintor. "Nunca había tenido un personaje completamente sordo. Goya pierde la música, el canto de los pájaros, la voz de su mujer. Eso cambia su relación con el mundo". Integrar esa limitación en diálogos fluidos exigió un trabajo técnico específico, según relata Zueco.

¿Habría censura hoy?

Preguntado por si un Goya contemporáneo sufriría una "inquisición" en redes sociales, Zueco responde que sí, aunque de un modo más actual. Según el escritor, el pintor hubiera hecho algo que ahora mismo "ni imaginamos" y, precisamente por ser rompedor, generaría rechazo. "Siempre ha habido libros prohibidos y obras atacadas. El arte consiste en innovar".

A su juicio, el lector no juzgará tanto la retirada de Los Caprichos como la valentía previa de publicarlos. "Probablemente todos los habríamos retirado. Lo importante es que se atrevió a hacerlos".

Con El juicio, Zueco propone mirar a Goya no como el pintor de la realeza que siempre hemos imaginado, sino como un creador que decidió denunciar lo que veía en las calles de Madrid. "No era solo un pintor de corte. Es alguien que dice: esto no me gusta y hay que cambiarlo".