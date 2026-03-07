Cervantes universal: piden que Don Quijote y Sancho Panza sean Patrimonio de la Humanidad

La Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan presentará el próximo 11 de marzo en Madrid el proyecto que persigue que los personajes literarios Don Quijote y Sancho Panza sean reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La jornada servirá para argumentar una candidatura que subraya la dimensión universal de los dos personajes que creó Miguel de Cervantes. El acto tendrá lugar en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Madrid. Desde la sociedad afirman que El Quijote es el libro más traducido y leído del mundo, por detrás de la Biblia.

Una novela universal

Según la propuesta, el emblemático dúo cervantino es reconocible en todo el mundo y forma parte del imaginario cultural. Ambos, Quijote y Sancho, han inspirado obras pictóricas, musicales, cinematográficas y teatrales. Más allá de las artes, desde la organización señalan que sus nombres han servido para denominar estrellas o planetas, además de aparecer en varias referencias culturales. Por ejemplo, una estrella de la constelación Ara, a 50 millones de años luz, lleva el nombre de Cervantes y los planetas que orbitan en torno a ella reciben el nombre de distintos personajes de El Quijote, que van desde Dulcinea a Rocinante, pasando por los protagonistas.

Por otro lado, también apuntan a la presencia de ambos personajes en el espacio público. Encontramos monumentos dedicados a don Quijote y a Sancho Panza en distintos países. En Bruselas, Filadelfia o Guanajuato.

El expediente de la candidatura también destaca la estrecha relación entre don Quijote y Sancho Panza con Castilla-La Mancha, donde forman parte del paisaje cultural. El acto de presentación reunirá a representantes culturales, institucionales y del sector agroalimentario.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas instituciones culturales, académicas y turísticas de España. El objetivo inicial es que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha declare a Don Quijote y a Sancho Panza Bien de Interés Cultural Inmaterial.

El precedente de la cocina italiana

A finales del mes de diciembre de 2025, la Unesco inscribió la cocina italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este organismo reconoció entonces la gastronomía italiana por ser "un modelo de identidad sociocultural". En aquella ocasión fueron los Ministerios de Cultura y de Agricultura y Soberanía Alimentaria transalpinos. Francesco Lollobrigida, ministro de Agricultura, explicaba que "la cocina italiana es mucho más que un conjunto de recetas: es un ritual cotidiano que nos acompaña desde siempre y que, cada día, nos define".

Así, los héroes de la obra cervantina aguardan para formar parte de esa distinción que reafirma su carácter universal. En España manifestaciones como el toque manual de campanas, los caballos del vino o el flamenco ya ostentan la categoría de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.