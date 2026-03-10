'Historia de las partes bajas': el libro que revela los secretos médicos de Hitler y Rasputín

El doctor Roberto Pelta Fernández presenta Historia de las partes bajas, editado por La Esfera de los Libros, un libro que analiza medicina, sexualidad y curiosidades de personajes históricos. En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, Pelta asegura: "Es un libro bien documentado… aunque el título pueda parecer banal, es riguroso".

El libro recopila descubrimientos sobre genitales ilustres y trastornos históricos. "Las explicaciones del pasado tienen poco que ver con las actuales", señala Pelta. Aristóteles atribuía la disfunción eréctil a un déficit de aire; Leonardo da Vinci, siglos después, a la falta de flujo sanguíneo. Solo en los años 80, con el sildenafil, se entendió el mecanismo real.

Pelta también desmiente mitos sobre Hitler: "Hay contradicciones sobre la pérdida de un testículo; pudo ser criptorquía, no una herida en combate". Y añade que problemas como la disfunción eréctil siempre preocuparon a los hombres. Hoy existen métodos modernos, incluidas prótesis de pene, evolución de las primeras de madera de Ambroise Paré en el Renacimiento.

Prácticas médicas y extravagancias de la corte

Entre los casos más curiosos está la fístula anal de Luis XIV, que muchos aristócratas imitaron. "Era una época de cirujanos barberos. Practicaban primero con prisioneros y campesinos", recuerda Pelta. También analiza la circuncisión en Grecia, Roma, judíos y musulmanes: "Se apreciaba que los hombres tuvieran prepucio; mostrarlo era impúdico", explica.

Figuras como Rasputín tampoco se libran de la leyenda. "Tras su asesinato, su pene fue conservado por coleccionistas", señala Pelta. La historia de los genitales, subraya, se mezcla con intriga y poder. El libro aborda además a la realeza española. Sobre el príncipe de Asturias, hijo de los Reyes Católicos, comenta: "Su intensa vida sexual afectó su salud".

Historia de las partes bajas combina historia, medicina y curiosidades. Con 358 páginas ilustradas, trata desde enfermedades de transmisión sexual hasta cirugías tempranas y costumbres de distintas épocas.