Carlos García Miranda recupera el enigma del 'niño Pedrín' en su nuevo thriller

El misterio y el true crime se dan la mano en la última obra de Carlos García Miranda. El autor ha rescatado para su novela, Lobos feroces, uno de los sucesos más oscuros de la crónica negra madrileña: el asesinato del niño Pedrín en la sierra de Guadarrama.

Lo que en su día se cerró como un ataque de animales salvajes, sirve ahora de combustible para un "frenético thriller" que cuestiona las versiones oficiales de finales del siglo XIX.

Una investigación contra el pasado

La trama sitúa al lector ante Marta Otero, una joven a punto de graduarse en la Escuela Nacional de Policía. La desaparición de un menor en la sierra activa todas sus alarmas, al descubrir que otros cinco niños se perdieron en esas mismas montañas años atrás.

El vínculo es personal: su padre, fallecido en extrañas circunstancias, dedicó su vida a investigar estos casos que la justicia despachó concluyendo que las víctimas habían sido "devoradas por los lobos".

Satanismo y piezas que no encajan

Para resolver el rompecabezas, la protagonista deberá recurrir a una alianza inesperada con Dante, un personaje vinculado al satanismo. Según ha explicado el autor en Kilómetro Cero, la novela explora la delgada línea entre la superstición y la maldad humana.

Marta Otero no solo busca evitar una nueva tragedia en el Guadarrama, sino demostrar que la muerte de su padre no fue fortuita, enfrentándose a una verdad que lleva oculta más de un siglo entre las cumbres madrileñas.