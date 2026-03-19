Una IA se hacía pasar por Stephen King y otros escritores para corregir textos

La expansión de la inteligencia artificial en herramientas de escritura ha abierto un nuevo frente legal. La plataforma Grammarly se enfrenta ahora a una demanda colectiva en Estados Unidos después de que utilizara nombres de autores, periodistas y científicos reales para respaldar comentarios generados por IA sin contar con su autorización. El caso vuelve a situar en el centro del debate los límites del uso de identidades reales dentro de productos basados en inteligencia artificial.

El origen del conflicto está en una función llamada Revisión de expertos (Expert Review), que la compañía lanzó recientemente como parte de su apuesta por integrar agentes de inteligencia artificial en su servicio. La herramienta prometía analizar textos y ofrecer sugerencias editoriales desde la perspectiva de especialistas reconocidos. Sin embargo, las personas cuyos nombres aparecían vinculados a esos comentarios no habían dado permiso para que su identidad fuera utilizada en el sistema.

Expertos reales, comentarios generados por IA

Según la información publicada por TechCrunch, la función permitía a los usuarios recibir recomendaciones supuestamente inspiradas en figuras conocidas del mundo cultural y tecnológico. Entre los nombres que aparecían en la herramienta figuraban el novelista Stephen King, el astrofísico Neil deGrasse Tyson, el científico Carl Sagan, la periodista tecnológica Kara Swisher o el escritor William Zinsser, fallecido en 2015. El sistema presentaba esas sugerencias como si reflejaran el criterio editorial de esas personalidades.

También aparecían el periodista Casey Newton, fundador del boletín tecnológico Platformer, la investigadora en inteligencia artificial Timnit Gebru o la periodista de datos Julia Angwin. El acceso a la función estaba restringido a usuarios de pago del servicio, cuyo coste ronda los 144 dólares anuales. Ninguna de estas personas había autorizado el uso de su nombre ni participaba en el desarrollo del sistema.

La demanda colectiva

La periodista Julia Angwin decidió encabezar una demanda colectiva tras descubrir que Grammarly utilizaba su nombre y su trayectoria profesional dentro de la herramienta. Angwin nunca fue consultada ni autorizó que su identidad se vinculara a recomendaciones generadas automáticamente. Tras conocer el funcionamiento del sistema, expresó su rechazo de forma tajante: "Grammarly me convirtió en editora de IA en contra de mi voluntad y lo odio".

La demanda fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York y sostiene que la empresa convirtió la identidad profesional de varios expertos en un elemento comercial del producto. Los demandantes acusan a la compañía de utilizar nombres e imágenes de personas reales con fines lucrativos sin su consentimiento. También sostienen que la herramienta inducía a los usuarios a pensar que esas figuras avalaban las recomendaciones generadas por el sistema.

En declaraciones recogidas en la cobertura del caso, Angwin explicó su malestar: "He trabajado durante décadas mejorando mis habilidades como escritora y editora, y me angustia descubrir que una empresa tecnológica está vendiendo una versión impostora de mi experiencia duramente adquirida". El procedimiento judicial busca que otras personas afectadas puedan sumarse a la acción legal si consideran que su identidad también fue utilizada de forma indebida.

Críticas a la utilidad de la herramienta

Más allá de la polémica por el uso de identidades reales, algunos usuarios también cuestionaron el valor práctico de la función. El escritor Benjamin Dreyer decidió probarla enviando un texto compuesto únicamente por la repetición de lorem ipsum, una secuencia sin significado que suele utilizarse como relleno tipográfico. A pesar de no contener contenido real, la herramienta generó igualmente recomendaciones atribuidas a Stephen King.

Algo parecido le ocurrió al periodista Casey Newton. Tras analizar uno de sus artículos, el sistema produjo comentarios que imitaban el supuesto criterio editorial de Kara Swisher. Newton decidió reenviar uno de esos mensajes a la propia periodista para conocer su reacción ante el uso de su nombre en la plataforma.

La respuesta fue contundente. "Ustedes, ladrones de información e identidad voraces, mejor prepárense para que vaya a todo McConaughey sobre ustedes", escribió Swisher. Y añadió después otra frase todavía más directa: "Además, apestan".

Grammarly retira la función

Tras la reacción pública, Grammarly decidió eliminar la función Revisión de expertos. La retirada fue confirmada por Shishir Mehrotra, consejero delegado de la empresa matriz, en una publicación en LinkedIn en la que reconocía la polémica generada por la herramienta. La compañía también aseguró que la decisión de retirar la función se tomó antes de que se presentara la demanda.

En su mensaje, el directivo pidió disculpas por lo ocurrido, aunque defendió la idea que había motivado el desarrollo del sistema. "Imagina a tu profesor afinando tu ensayo, a tu líder de ventas reformulando una presentación al cliente, a un crítico reflexivo desafiando tus argumentos, o a un experto destacado elevando tu propuesta", escribió al explicar el concepto que pretendía replicar la plataforma.

La empresa también había incluido previamente una advertencia en su página web indicando que los comentarios estaban "inspirados en expertos reales". Según esa explicación, las referencias a esas figuras tenían un carácter meramente informativo y no implicaban afiliación ni respaldo por parte de las personas mencionadas.

Un caso con posibles consecuencias legales

El litigio abre un debate sobre el uso de identidades reales en productos basados en inteligencia artificial. Los demandantes sostienen que la plataforma transformó la reputación profesional de distintas personas en un recurso comercial dentro del servicio, algo que consideran incompatible con los derechos de privacidad y de control sobre la propia identidad.

El caso podría terminar marcando un precedente en un sector donde cada vez más herramientas utilizan sistemas automatizados para generar contenidos o simular estilos y criterios profesionales. Por ahora, la función ya ha sido retirada, pero el proceso judicial determinará si el uso de nombres reales en este tipo de sistemas constituye una vulneración legal de los derechos de identidad y publicidad.