Sonsoles Ónega, entre el duelo y las letras: "He dejado de fumar por mi padre y ahora me cuesta horrores escribir"

En una charla que navegó entre la nostalgia de la televisión de los noventa y la crudeza del proceso creativo, Sonsoles Ónega se sentó en Es la mañana de Federico para desgranar los secretos de su último libro, 'Llevará tu nombre'. Sin embargo, más allá de la promoción literaria, la entrevista reveló la faceta más humana de la presentadora, marcada por una reciente y drástica decisión personal.

El "cadáver" que empaña la visita del Rey

La novela arranca con un potente gancho narrativo, la aparición de un cuerpo en la playa de Comillas justo cuando la localidad cántabra se prepara para recibir al rey Alfonso XII. Ónega confesó su fascinación por este escenario, calificándolo como un lugar "raro y cinematográfico", poseedor del "cementerio más bonito del mundo".

Aunque la trama tiene tintes de misterio, la autora rehúye la etiqueta de "novela negra". Para ella, el crimen es solo el ancla para explorar un Madrid decimonónico que conoce bien, el de los oficios perdidos, las lavanderas y las mujeres que, contra todo pronóstico, desafiaron las convenciones sociales de su época.

Rescatando a una "Santa Moderna"

Uno de los pilares de la obra es la figura real de Vicenta María López y Vicuña, una santa que Ónega descubrió por "casualidad providencial".

Vicenta María fundó una orden para acoger a las sirvientas que, al enfermar, eran expulsadas de los palacios madrileños. La escritora lamentó que esta figura sea hoy una desconocida, incluso para la Conferencia Episcopal, a pesar de la modernidad de su lema: "Las chicas han triunfado".

La herencia de Fernando Ónega: El adiós al tabaco

El momento más íntimo de la entrevista llegó cuando Sonsoles habló de su padre, el veterano y reciente fallecido periodista Fernando Ónega. Motivada por los problemas respiratorios de este, la comunicadora tomó la decisión de dejar de fumar el pasado 20 de diciembre. "Es la mejor herencia que me ha dejado mi padre. Lo dejé viéndole seriamente comprometido en su respiración", confesó con sinceridad.

Esta decisión ha alterado su ritual de escritura, admitiendo que le está costando "horrores" enfrentarse al folio en blanco sin un cigarrillo. Entre risas y resignación, mencionó buscar refugio en el café, emulando a Balzac, mientras intenta separar el acto de crear del hábito que compartía con su progenitor.

Nostalgia de la "edad de oro" de la radio

Antes de finalizar, Jiménez Losantos y Ónega recordaron las anécdotas compartidas con José Luis Martín Prieto, rememorando una época en la que la radio y la televisión se hacían con una libertad y un sentido del humor que hoy parecen lejanos. Sonsoles, que entonces empezaba su carrera, recordó cómo aquellas tertulias "de juego cruzado" fueron la cuna de su formación periodística.