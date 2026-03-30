De Eduardo Mendoza a John Irving, doce libros de ficción que se publican en abril

Eduardo Mendoza, Bernardo Atxaga, Isabel Allende, John Irving y Eva Baltasar son algunos de los protagonistas de las novedades literarias de ficción más destacadas del mes de abril.

1.- La intriga del funeral inconveniente, Eduardo Mendoza (Seix Barral)

Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, despliega su habitual mezcla de sátira, absurdo y cuestionamiento ético para construir una disparatada trama detectivesca en la que el verdadero misterio es comprender por qué nadie quiere que la verdad salga a la luz. Barcelona vuelve a ser el escenario de esta comedia implacable.

2.- Golondrinas, Bernardo Atxaga (Alfaguara)

Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras 2019, se remonta a la muerte del boxeador José Manuel Ibar, Urtain, en 1992, para narrar una historia en tres tiempos —1992, 2017 y 2042— sobre la memoria, la culpa y los silencios que atraviesan a unos personajes marcados por la violencia y la ambigüedad moral.

3.- La palabra mágica, Isabel Allende (Plaza & Janés)

La escritora chilena, la más leída del mundo en habla hispana, abre las puertas de su taller literario en este libro que aborda el papel que ha tenido la escritura en su vida. Una clase magistral en la que Isabel Allende recoge experiencias personales y profesionales y explica su proceso creativo, desde la inspiración hasta la creación de sus narraciones.

4.- El rey ha muerto, Walter Tevis (Impedimenta)

Tras el éxito de Gambito de dama se ha recuperado buena parte de la obra de este autor estadounidense que exploró la cara oculta del talento, la derrota y la redención en obras como Sinsonte, El buscavidas o Las huellas del sol. En este libro se reúnen, por primera vez en español, los relatos completos de Walter Tevis.

5.- La reina Esther, John Irving (Tusquets)

John Irving regresa al mundo de Las normas de la casa de la sidra y al orfanato de St. Cloud's en esta novela cuya protagonista es Esther, una niña a la que le cuesta encontrar una familia de acogida hasta que aparecen los Winslow. Una historia de supervivencia y una profunda exploración de la identidad y la pertenencia.

6.- Cruz torcida, Sally Carson (Alianza)

Una novela de 1934 que se ha convertido en un éxito inesperado en Reino Unido y Estados Unidos y ahora se publica en español. Ambientada en un pequeño pueblo de los Alpes bávaros, presenta un retrato del auge del fascismo que resuena en los tiempos actuales, en torno a una historia de amor prohibido.

7.- Bajo el ojo del gran pájaro, Hiromi Kawakami (Alfaguara)

Conquistó a 700.000 lectores con El cielo es azul, la tierra blanca y esta nueva novela sobre el fin de la especie humana fue finalista del Booker Prize en 2025. Ambientada en un futuro lejano, la humanidad está al borde de la desaparición y los que quedan tratan de sobrevivir en pequeñas tribus bajo el cuidado de unas enigmáticas "madres".

8.- Amor sicario, Yasmina Khadra (Alianza)

Inspirada en hechos reales, es una historia de amor imposible que se enfrenta a la violencia de los carteles mexicanos. Yasmina Khadra, seudónimo femenino del autor argelino Mohammed Moulessehoul, plantea hasta dónde es posible llegar por amor en esta novela negra sobre la violencia, la dignidad y la fuerza de los sentimientos cuando todo parece perdido.

9.- La necesidad de amar, Pablo Álvarez (Planeta)

Ganadora del Premio Azorín de Novela 2026, el editor y agente literario Pablo Álvarez debuta como escritor de novela con una historia de amor que aborda la bisexualidad y la violencia machista y busca dar voz a una generación marcada por el miedo y el ansia de libertad.

10.- Peces, Eva Baltasar (Random House)

Finalista del Premio Booker Internacional en 2023 por Boulder, Eva Baltasar narra en Peces la fascinación que siente la narradora de esta historia, una escritora, por Victòria, una mujer con una casa encantada y un perro negro que la guarda. Una novela sobre el enamoramiento de dos mujeres y su pasión desbordada en los inicios del idilio, hasta que todo se va torciendo.

11.- La mejor edad, Luis García Montero (Tusquets)

Luis García Montero regresa a la novela con una historia de segundas oportunidades, la de un presidiario que ha rehecho su vida y el juez que lo condenó a la cárcel en 1975, que se reencuentran varios años después.

12.- Dónde puedo dejarlo, Alejandra Costamagna (Anagrama)

La escritora de Chile Alejandra Costamagna, que fue finalista del Premio Herralde con su novela anterior, El sistema del tacto, publica ahora un relato a la vez íntimo y político de los años más frágiles de la historia reciente de su país, una trama ubicada en el Santiago de los años 80, donde la joven Mara desaparece sin previo aviso de la vida de su amiga Manuela.