El escritor granadino Custodio Pérez, que se viralizó y convirtió en 'best seller' tras pasar por el programa La Revuelta de TVE, ha presentado en Huétor Tájar (Granada) su nueva trilogía, Andalucía Negra 2.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Huétor Tájar, su localidad natal, se trata de la segunda parte de la trilogía Andalucía Negra y supone "un paso adelante" en la carrera de Pérez al reunir tres tramas "de gran calado social".

Esta nueva entrega está formada por las novelas 'En un mar de plástico', donde Custodio cuenta una historia sobre los invernaderos; 'Lo que calla la tacita', una obra en la que explora los "secretos" de Cádiz, y 'Deseo y oscuridad en la Costa del Sol', que cierra la trilogía.

La teniente de alcalde, María Dolores López, ha asegurado durante la presentación que ver cómo el nombre del pueblo se proyecta por todo el país a través de la cultura es "una de las mayores satisfacciones" para el equipo de Gobierno.

Por su parte, la concejala María José Muñoz ha subrayado que el autor "siempre contará con el respaldo de su pueblo", al que sigue vinculado estrechamente al participar en proyectos locales como el festival 'Más Espárrago Music and Sound Music'.