Rafael Azcona: cien años del nacimiento del 'escritor invisible'

La vida y obra del mejor guionista del cine español, el riojano de Logroño Rafael Azcona, merece recordarse cuando en este 2026 se cumple el centenario de su nacimiento en la capital riojana. Un hombre de talento, ingenioso, sencillo y renuente a que su figura fuera reconocida en imágenes, razones por las que, incluso, siendo en el mundo cinematográfico toda una celebridad, se escondía de los fotógrafos como una ardilla en el parque del Retiro, cuando las había. Ni veteranos cronistas podían retenerlo para saber de él. Alguien, en un rapto de afortunado hallazgo periodístico, acertó a motejarlo como 'el escritor invisible'.

En 1951, con veinticinco años, Rafael Azcona llegó a Madrid. Su propósito era ser escritor profesional. No tenía recursos económicos y se pasaba la mayor parte del día en el Café Varela, cercano a la Gran Vía, lugar de citas de poetas, donde los jueves, a la medianoche, se celebraban veladas líricas. Allí, el riojano compitió con otros vates, leyendo sus poemas. Con un café y una jarra de agua pasaba muchos días hilvanando sobre unas cuartillas líricos poemas mirando al techo o historias de la calle sobre gente corriente. El ya después afamado Antonio Mingote frecuentaba ese local y Azcona, que también dibujaba, se entretenía viéndolo trazar monigotes en un bloc que sacaba a diario encima de la mesa que ocupaba. Contemplando los dibujos que durante años hacía Rafael, se advierte cierto parecido al estilo de aquel. Aparecieron insertados en algunos de sus libros, como preciosas ilustraciones.

Azcona encontró el medio de ganarse sus primeras pesetas publicando en el semanario La Codorniz, cuya redacción estaba cerca del Varela, en la Plaza del Callao, artículos humorísticos, en los que predominaba la ironía y la crítica velada de lo que podía publicarse entonces sobre cuanto veía a su alrededor. Había que burlar la censura como fuera, el humor era arma perfecta, y así lo entendía Álvaro de la Iglesia, director de La Codorniz. Aunque también decíamos que pergeñaba poesías, ni ellas ni sus artículos llenaban del todo su ambición literaria: él quería destacar como novelista.

Cuando encontró editorial, le fueron publicando sus novelas; al principio, las firmó con seudónimo, Jack O'Relly, entre las cuales destacaba Vida del repelente niño Vicente. Las otras fueron Los muertos no se tocan, nene, El pisito, Los ilusos, Pobre, paralítico y muerto y Los europeos. Vertía en ellos historias esperpénticas, basándose en la vida española de la reciente posguerra, siempre cuidando que sus críticas estuvieran tamizadas con un humor, a menudo negro. Varios de esos relatos los llevó luego al cine cuando, sin él pretendiéndolo al principio, iba a convertirse en el guionista más celebrado, el que llegó a firmar alrededor de cien argumentos en la pantalla, parte de los cuales en colaboración. Entonces se olvidó de su pasado novelístico para dedicarse desde los años sesenta hasta su muerte, casi medio siglo, al oficio en el que se encumbró, consiguió la fama internacional y una estabilidad económica suficiente para mantener sin dificultades su hogar, que fundó al casarse con Susan Youdelman, que le dio dos hijos.

Su encuentro con Marco Ferreri

El debut como guionista fue con El pisito, basándose en su novela del mismo título. Conoció al italiano Marco Ferreri quien le propuso adaptar ese argumento para la pantalla. Ni qué decir que Rafael Azcona no tenía idea de cómo se escribía un guion, vocablo por cierto que hasta hace pocos años se escribía con acento y ahora la Real Academia lo ha suprimido, no sabemos por qué.

La idea de El pisito se le había ocurrido a Azcona al leer una noticia acerca del suceso siguiente: un joven de treinta y cinco años, residente en Barcelona, ante la imposibilidad económica de alquilar un piso para casarse, lo hizo con una octogenaria, estando de acuerdo su prometida, para heredar el contrato de inquilinato cuando la vieja falleciera. A Ferreri le entusiasmó esa historia. Y se dispuso a encontrar dinero para financiar el rodaje, resolviendo primero quién podía obtener el permiso para dirigirlo, que fue Isidoro M. Ferry, que disponía del obligado carné sindical, cuyo nombre figuraría en los títulos de crédito. Ferry puso algún dinero y el resto, una señora a la que Ferreri y Azcona la engatusaron a cambio de darle un papelito en la película. Que fue presentada en Cannes fuera de concurso. Proyectada casi sin público. No tuvo publicidad que la diera a conocer. La crítica la ignoró. En España pasó inadvertida, salvo en los cineclubes, que la consideraron una de las primeras en afrontar lo que en Italia era la novedad, el neorrealismo. Con el paso de los años El pisito, que fue interpretada por dos grandes actores, José Luis López Vázquez y Mary Carrillo, ha alcanzado la consideración de magistral.

Con Marco Ferreri también, Rafael Azcona firmó otro guion que la censura mutiló cuanto pudo: El cochecito. Partía también de una novela de este último, Pobre, paralítico y muerto. Pero mucho antes, lo que no era del dominio público, tenía el antecedente de haber sido un folletín publicado nada menos que en el diario falangista Arriba. Azcona se había inspirado en la salida del fútbol de unos cuantos cochecitos de inválidos, forofos de ese deporte. Era la historia de un anciano, incorporado por el gran Pepe Isbert, empeñado en que su familia le compre una silla de ruedas eléctrica, vehículo conducido como si fuera una moto con sidecar. La historia, trufada de 'gags' de humor negro, terminaba en el guion original con el personaje de Isbert huyendo de la justicia tras acabar con la vida de los familiares que se habían opuesto a que tuviera el cochecito de marras. La censura obligó a que los guionistas cambiaran el desenlace: la Benemérita detenía al autor de aquellos asesinatos. Puro esperpento que Azcona definió como "una tragicomedia, un cuadro de costumbres, una historia sin héroes, sin esperanza, sin soluciones".

El cochecito fue prohibida y no pudo ser exhibida en el Festival de Cine de San Sebastián en 1960. Tuvo que transcurrir un tiempo hasta que pudo estrenarse. Había costado tres millones trescientas mil pesetas, recibiendo una subvención de un millón ciento cincuenta mil, lo que choca un poco con la intervención de la censura. Tampoco tuvo mucho éxito en taquilla ni la crítica en general la aprobó. Hubo algún escándalo también. Y tuvieron que pasar unos años hasta que el cochecito pasara con honores a la historia del mejor cine español.

De 1973 es La Grande Bouffe, fácil de recordarla como La gran comilona, donde Marco Ferreri dirigiéndola con el guion mano a mano con Rafael Azcona, consiguieron la película más escatológica conocida; cuatro amigos de elevada condición social, gourmands y gourmets, se reúnen un fin de semana en la casa de uno de ellos, juez de profesión, y los otros un piloto, un ejecutivo de la televisión y otro cocinero, con un objetivo: ponerse morados de comida y sexo (hubo invitadas también) hasta reventar. Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli y Ugo Tognazzi llevaron a buen puerto aquella delirante película que los españoles vimos bastante después de su estreno en Francia y otras capitales. Hubo centenares de ellos pasando la frontera para verla en Biarritz junto a Emmanuelle.

Etapas con Berlanga y Carlos Saura

Si con Marco Ferreri continuó colaborando con otros guiones que se llevaron al cine, algunos más en España y otros en Italia, llegó la época en la que Azcona formó un tándem prodigioso con Luis García Berlanga. Les unían muchas cosas, pero sobre todo un sentido del humor carpetovetónico que se tradujo en inolvidables películas. Ya en 1959 habían tenido una primera colaboración con el cortometraje Se vende un tranvía, de veintiocho minutos de duración. Iba a ser el piloto de una posible serie para aquella primeriza Televisión Española en sus casi primeros pasos, desde tres años antes. Pero no acabó de llevarse a cabo el proyecto. Fueron tiempos más tarde cuando Azcona y Berlanga alumbraron excelentes historias, como Plácido, que iba a titularse Siente un pobre a su mesa, lo que no aceptó la censura. Otro esperpento de crítica social sobre la manipulada caridad de quienes en una ciudad de provincias se prestan a compartir en sus casas una cena de Nochebuena con pobres de solemnidad. Un cómico, Cassen, protagonizó aquella película coral junto a conocidos primeros actores. Plácido sigue reponiéndose en cines y televisiones. La crítica estima que es, junto a El verdugo, una de las mejores películas de Berlanga, con la contribución imprescindible del también genial Rafael Azcona. El verdugo debía interpretarse como un alegato sobre la sentencia de muerte que todavía regía en las leyes franquistas. Hay un guiño en una de las secuencias, la de José Luis López Vázquez, que en principio iba a ser el protagonista que luego hizo Nino Manfredi, que era italiano por tratarse de una coproducción, y era que aquel aparecía repasando un traje. El padre de Rafael Azcona era sastre.

Rizar más el rizo de sus chispeantes guiones era siempre el reto de Azcona y Berlanga. Para urdir sus argumentos se reunían en una cafetería, nunca la misma, y jamás en sus domicilios particulares. Yo los sorprendí un mediodía en una de ellas, la de José Luis, cercana a la vivienda de Rafael, en el madrileño paseo de La Habana, conversando en el centro del local, rodeado de mesas con otros clientes, sin duda desconocedores de quiénes estaban intercambiando ideas para una próxima película. Lo serían, entre otras, La escopeta nacional y sus secuelas, Patrimonio Nacional y Nacional III; La vaquilla, que era una vieja idea de Berlanga que la censura no aprobaba, guardaba el guion en casa hasta que pudo rodarlo con la siempre importante ayuda de Azcona. Su colaboración acabaría en 1987 con Moros y cristianos. Berlanga dijo sobre su compañero: "Es el hombre más importante de mi vida". Entiéndase que la frase no tenía connotación alguna, sólo profesional.

Con Carlos Saura sus guiones junto a Rafael Azcona tenían evidentemente otro giro. Ya no era el humor eje de las historias que llevaron a la pantalla. Azcona demostró su sabiduría, adaptándose perfectamente al cine que fue mostrando el director aragonés, entre historias surrealistas y otras de trasfondo histórico-social de la España de la Guerra Civil y la posguerra: Peppermint frappé, La prima Angélica, La madriguera, El jardín de las delicias, Ana y los lobos y ¡Ay, Carmela!, en la que se servían de una obra teatral de Sanchis Sinisterra. En una de esas películas Azcona tuvo la ocurrencia de que el personaje que interpretaba Fernando Delgado, falangista, vistiendo camisa azul mahón, aparecía con su mano derecha entablillada, como si en ese instante fuera a entonar el Cara al sol. En algunos cines, al menos en Madrid, espectadores ofendidos la emprendieron con protestas. Hubo otros incidentes más violentos y algún empresario hubo de suspender unos días las proyecciones.

Lo esperpéntico

Ya decíamos que Rafael Azcona escribió cerca de cien guiones, él solo o en colaboración. En ellos se percibía su poder de observación, ironía, escepticismo ante la vida, su visión sobre temas sociopolíticos, su obsesión por la vejez y la muerte. El esperpento estaba casi siempre presente en ellos, de ahí que le hubiera gustado haber escrito uno sobre Valle-Inclán.

La fórmula cómo trabajaba era esta: redactaba un primer borrador, lo entregaba a los productores y luego escribía, según la opinión de estos, una segunda versión, que podría ser la definitiva y daba por buena. De su oficio, opinaba así: "Los guionistas somos como las putas. Trabajamos para satisfacer al cliente".

Del casi centenar de guiones que escribió a lo largo de cuarenta y tantos años dedicados a ellos nos hemos ocupado de los títulos más sobresalientes. Como tantas otras veces, el espacio nos impide ocuparnos más de ellos.

"El hombre invisible"

Rafael Azcona, cuando ya a partir de los años sesenta del pasado siglo fue dándose a conocer como guionista, al mismo tiempo fue olvidándose de aquellas tertulias del Café Varela; en definitiva, centrado en su trabajo, y apenas sin relacionarse con otros escritores. Llegó el caso de que periodistas que deseaban entrevistarlo no lo localizaban, o en todo caso recibían respuestas negativas. Alguien de ellos dio con un mote, como decíamos líneas atrás, el de 'el hombre invisible'. Fama tenía de no ir a ningún sitio. Al cine, sólo los sábados.

Quienes lo trataban sabían de su ingenio. Decía por ejemplo a sus amigos: "Si hay que sacarse el carné de conducir ¿por qué no se saca también el de casarse, que es mucho más peligroso?".

Como tenía justa fama de cultivar el humor negro, hay otra anécdota suya aunque esté envuelta en un episodio doloroso, referida a la muerte de un amigo. Presenció cómo el féretro que portaban los sepultureros no cabía en la fosa y tuvieron que recurrir a picos y palas para agrandar el hoyo mientras daban fuertes golpes al ataúd. Momento en que Azcona no pudo más y, llorando, tuvo que alejarse hasta las tapias del camposanto.

Manuel Vicent, uno de sus amigos, antes de serlo acudió a ver si lo encontraba en el Café Comercial, en la madrileña glorieta de Bilbao. Un camarero lo encaminó: "¿Ve usted aquel señor debajo de una servilleta? Pues es él, pero está durmiendo".

Le gustaba disfrutar de una buena comida rodeado de amigos. Cuando estos aún seguían de charla en la sobremesa, Rafael ya se había adelantado a pedir la cuenta. Y pagarla.

Aficionado al fútbol, seguidor del Real Madrid (vivía, como ya dijimos, cerca del estadio Bernabéu). También a los toros. Llegó a ponerse delante de un becerro en algún tentadero. Le gustaban los pasodobles. En alguna de las películas de Saura seguro que los que aparecían en la banda sonora fueron propuestos por Azcona.

Ya en su última etapa se fue dejando fotografiar, asistiendo a algunas presentaciones y debates. Pero en el fondo, Rafael Azcona siempre fue una mezcla de timidez y modestia. Su extraordinaria vida, como "de película", llegó a la palabra "fin" el 24 de marzo de 2008, víctima de cáncer de pulmón, a los ochenta y un años.