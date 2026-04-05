El misionero que desafió al autoritarismo en Perú y acabó siendo papa

El papa León XIV combina alma agustiniana, experiencia misionera y una formación científica que pocos pontífices han tenido. En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el historiador Rafael Lazcano presentó su biografía León XIV, el papa agustino, peregrino hacia Dios, publicada por San Pablo, que traza desde sus ancestros hasta sus primeros meses como líder de la Iglesia.

De América al Vaticano

León XIV, nacido en EEUU y con décadas de trabajo misionero en Perú, aúna tres culturas: la norteamericana pragmática, la latinoamericana enfocada en la atención a los pobres y la europea, diplomática y de consenso. Esta mezcla ha sido clave en su elección como papa y en su manera de entender la Iglesia universal.

Rafael Lazcano recuerda su primer encuentro con León XIV cuando eran jóvenes estudiantes en Roma: "Él tenía 26 años y yo 24. Compartimos estudios, proyectos y la ilusión de toda una vida por delante. Su vocación misionera ya se intuía entonces".

Su etapa en Perú fue intensa. Trabajó como profesor, director de estudios y formador de jóvenes en Trujillo, adaptándose a la religiosidad local y defendiendo los derechos humanos incluso frente a gobiernos autoritarios. "Como misionero, dio un paso al frente y reivindicó la buena noticia del Evangelio", asegura Lazcano.

Papa matemático y visionario

La formación científica de León XIV no es anecdótica: estudió matemáticas, física y lógica, y enseñó estas disciplinas en su provincia. "Tener una mente organizada y lógica le permite desarrollar ideas coherentes y transmitirlas de forma clara", explica Lazcano.

Su elección, el 8 de mayo de 2025, sorprendió al mundo, aunque dentro del cónclave era un candidato fuerte. En su primer saludo desde el balcón de San Pedro, enfatizó la paz, el compromiso con la Iglesia y la importancia de la sinodalidad: "Aquí estoy para servir a la Iglesia y ayudar a la sociedad", dijo.

Próxima visita a España

León XIV visitará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife del 6 al 12 de junio. Lazcano asegura que será una visita pastoral e internacional, donde abordará la evangelización, los derechos humanos y la dignidad de las personas, acercando la Iglesia a los jóvenes y a la sociedad española.

"La biografía de León XIV muestra a un Papa cercano, culto y comprometido. Su historia es ejemplo de cómo la formación, la experiencia misionera y la espiritualidad se combinan para guiar a la Iglesia en un mundo complejo", concluye Lazcano.