La argentina Samanta Schweblin gana el Premio Aena de un millón de euros tras criticar la política cultural de Milei

La autora argentina Samanta Schweblin se ha alzado con el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con una cuantía de un millón de euros, gracias a su libro de relatos El buen mal, editado por Seix Barral. Tras recibir la noticia de este importante reconocimiento literario, la galardonada confesó ante la prensa su desconcierto inicial: "No sé contar cuánto es un millón, es un número tan grande que me pierdo no sé qué hacer con ello", declaró la ganadora.

Schweblin reconoció que su mayor anhelo vital siempre estuvo alejado de las grandes fortunas y más cercano a la estabilidad económica de un ciudadano común. "En mi imaginario siempre, desde que dejé la casa de mis padres, lo que toda la vida quise tener es un sueldo todos los meses", explicó, relacionando la abultada cifra del galardón con esa vieja idea.

Durante su intervención, la también creadora de Pájaros en la boca aprovechó los focos mediáticos para lanzar un mensaje de carácter político en defensa de la universidad pública de su país, actualmente inmersa en fuertes tensiones presupuestarias y de financiación. "Mi universidad es muy prestigiosa y he tenido unos maestros increíbles, pero hoy está desfinanciada", lamentó la escritora, añadiendo que la institución bonaerense fue un orgullo nacional durante años que ahora se está perdiendo, algo que describió ante la prensa como "muy doloroso".

En cuanto a los detalles literarios de El buen mal, la autora adelantó que los lectores se toparán con un texto muy fantasioso. Según sus propias palabras, el volumen profundiza en aquellas misteriosas "fuerzas" que rigen a los individuos, y trata de explorar aquellos momentos de transición en los que las personas consiguen "darse cuenta de qué es importante".

A diferencia del Premio Planeta, con el que empata en su cuantía de un millón de euros, este certamen distingue una obra ya publicada, tomando como referencia prestigiosos modelos extranjeros como el Booker –que la propia Schweblin ganó en 2017– o el Goncourt. Para este ambicioso proyecto, se cuenta con la colaboración activa de la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa.

Críticas a Milei

La escritora argentina afirmó en 2025 que ir "contra la cultura" en Argentina no es "nada inteligente", en referencia al Gobierno de Javier Milei, al considerar que la cultura ha sido históricamente un espacio de "resguardo y de resistencia".

Durante un encuentro con medios, señaló que el impacto de este tipo de políticas depende del contexto temporal con el que se analicen, y recordó que el país ha atravesado ciclos similares en el pasado. En ese sentido, apuntó que, pese a las dificultades, la sociedad ha sabido recomponerse en otras ocasiones.

Schweblin, que reside en Berlín desde hace más de una década, expresó también su preocupación por la proyección internacional de ese escenario político. "Hago un chiste espantoso que es que en Argentina estamos viviendo en el futuro. Lo dice el propio presidente, con sus propias palabras y toda tranquilidad: es una batalla cultural", ha añadido Schweblin.