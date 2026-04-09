La autora de 'La asistenta' revela su identidad real tras años publicando bajo un seudónimo

La escritora del fenómeno editorial La asistenta, publicada bajo el nombre de Freida McFadden, ha revelado que su identidad real es la de Sara Cohen tras años manteniendo el anonimato. La autora ha explicado en una entrevista concedida a USA Today que ha decidido poner fin al secreto que rodeaba su identidad, aunque mantendrá su nombre artístico para su carrera literaria.

Desde 2013, la autora ha publicado sus obras bajo el seudónimo de Freida McFadden con el objetivo de preservar su privacidad profesional y evitar que su actividad como escritora interfiriera con su trabajo en el ámbito sanitario. Según ha explicado su editorial en España, Suma de Letras, esta decisión también estuvo relacionada con su intención de protegerse del interés mediático y de la exposición pública.

En la entrevista, Cohen ha señalado que la situación se había vuelto incómoda con el paso del tiempo: "Me encuentro en un momento de mi carrera en el que estoy harta de que esto sea un secreto. Estoy harta de que la gente discuta si soy una persona real o si en realidad soy tres hombres. Soy una persona real, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar", declaró a USA Today.

Un seudónimo ligado a su vida profesional y personal

El uso del nombre de Freida McFadden no solo respondía a una estrategia literaria, sino también a su actividad como sanitaria. La autora ha ejercido en el ámbito médico, lo que reforzó su decisión de separar ambas identidades públicas.

Según explica Suma de Letras, el seudónimo le permitió también gestionar mejor su exposición pública, ya que la escritora padece ansiedad social, un factor que influyó en su decisión de mantener el anonimato incluso en actos promocionales y eventos relacionados con sus libros.

Durante este tiempo, McFadden llegó a aparecer en algunos actos públicos utilizando elementos como pelucas y gafas para evitar ser reconocida. A pesar de ello, algunos compañeros de su entorno profesional habrían llegado a identificarla, respetando en todo momento su decisión de mantener la discreción sobre su identidad.

Una identidad real que no cambiará su firma literaria

Pese a haber hecho pública su identidad como Sara Cohen, la autora ha confirmado que seguirá utilizando el nombre de Freida McFadden para firmar sus obras. De esta forma, mantendrá la marca literaria con la que ha alcanzado el éxito internacional, especialmente tras la publicación de La asistenta, uno de los títulos más vendidos de su catálogo.

La continuidad del seudónimo responde, según ha trasladado la editorial, a razones profesionales y de reconocimiento en el mercado editorial, donde su nombre artístico ya está plenamente consolidado.

Próximos lanzamientos y continuidad editorial

El anuncio de su identidad coincide con la próxima publicación de una nueva novela. El 21 de abril, la editorial Suma de Letras lanzará en España el nuevo thriller de la autora, titulado Querida Debbie, que se sumará a su catálogo de novelas de suspense psicológico.

Con este nuevo lanzamiento, la autora continuará ampliando una trayectoria que, pese a su reciente revelación pública, seguirá vinculada al nombre de Freida McFadden en el ámbito literario internacional.