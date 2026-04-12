Albert Camus y su 'nostalgia de Dios': la compleja relación con la fe del genio francés

El espacio de biografías de Es la Mañana de Fin de Semana ha repasado la vida y el pensamiento de Albert Camus a través del libro Albert Camus, la nostalgia de Dios, del sacerdote Javier Marrodán. Una obra que propone una mirada distinta sobre el autor francés: la de un hombre en constante búsqueda espiritual.

Aunque habitualmente se le encuadra dentro del existencialismo o el ateísmo, Camus rechazaba ambas etiquetas. Según explica Marrodán, el escritor mantuvo siempre una relación compleja con la fe: distante de la Iglesia, pero profundamente atraído por la figura de Jesucristo. Esa tensión interior da sentido al título del libro: una "nostalgia de Dios" que atraviesa tanto su vida como su obra, marcada por preguntas constantes sobre el sentido de la existencia.

El absurdo y la búsqueda de sentido

Uno de los pilares del pensamiento de Camus es el concepto del absurdo, desarrollado en obras como El mito de Sísifo. En ella plantea que la vida carece de sentido trascendente, pero rechaza tanto el suicidio como la esperanza entendida como evasión. Frente a ello, propone una actitud de resistencia: aceptar el sinsentido y, aun así, vivir con dignidad. De ahí su célebre idea de que "hay que imaginar a Sísifo feliz".

Camus nació en la Argelia francesa en un entorno de gran pobreza. Huérfano de padre desde muy pequeño y con una madre analfabeta, su destino cambió gracias a un maestro que detectó su talento y le permitió continuar sus estudios. Años después, tras recibir el Premio Nobel de Literatura en 1957, Camus le escribió una carta reconociendo que todo se lo debía a él.

En novelas como La peste, Camus exploró dilemas morales y espirituales a través de personajes que luchan contra el sufrimiento sin recurrir a la fe. Sin embargo, según Marrodán, esa misma lucha refleja una inquietud religiosa de fondo. Incluso en sus últimos años, el autor mantuvo conversaciones profundas sobre Dios. Camus murió en 1960 en un accidente de tráfico.