Comienza el rodaje de 'Caballero Bonald: Fragmentos de navegante', un documental sobre la memoria del escritor

Ha comenzado en Jerez de la Frontera (Cádiz) el rodaje de Caballero Bonald: Fragmentos de navegante, un documental de carácter experimental dirigido por Paula Romero que conmemora el centenario del escritor José Manuel Caballero Bonald a través de una propuesta que entrelaza memoria, ficción y poesía en un viaje entre Andalucía y Colombia.

La película plantea una estructura narrativa híbrida en la que un actor emprende un proceso de transformación para interpretar al autor en su infancia, juventud y madurez. "Este recorrido se articula como un viaje inverso hacia la inocencia, explorando la memoria como un territorio inestable donde realidad e imaginación se entrelazan", según ha adelantado La Zanfoña Producciones, que coproduce este proyecto junto a Santa Paciencia Films y Fuega Cine.

El documental se desarrolla en localizaciones clave de la vida y la obra del escritor, desde Jerez de la Frontera y el río Guadalquivir hasta el río Magdalena en Colombia, "estableciendo un diálogo simbólico entre ambos territorios". Se conectan así dos universos culturales que marcaron profundamente la trayectoria literaria de Caballero Bonald.

El rodaje, cuyo primer bloque tiene lugar en Jerez, continuará durante la primavera en distintas localizaciones andaluzas como Sanlúcar y Doñana, para posteriormente trasladarse a Colombia y regresar finalmente a Jerez.

El documental incorpora entrevistas con figuras del ámbito literario y cultural como Juan José Téllez, Josefa Parra o José María Velázquez, junto a testimonios de personas cercanas al autor. Estas voces dialogan con material de archivo inédito, actuaciones en directo y una propuesta sonora en la que el flamenco adquiere un papel central. Artistas como Lela Soto, José de los Camarones, Jesús Méndez, La Tomasa o Alfredo Lagos aportan una dimensión sensorial que conecta las letras del escritor con el imaginario andaluz.

El poeta, novelista y ensayista José Manuel Caballero Bonald, Premio Cervantes 2012, falleció en 2021 en un hospital de Madrid a los 94 años. Era el penúltimo de los artífices de la gran renovación poética de la Generación del 50 y que hizo del pensamiento crítico y la insumisión una constante en su obra.