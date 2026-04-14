Lo que nunca te han contado de los Juegos Olímpicos y ocurre lejos de las cámaras

Los Juegos Olímpicos son uno de los acontecimientos deportivos más seguidos del planeta, pero detrás de cada retransmisión hay historias, errores y situaciones que rara vez llegan al espectador. Parte de ese lado menos visible queda ahora recogido en Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, publicado por la editorial Almuzara.

Durante una entrevista en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, la periodista Paloma del Río explicó que la idea del libro surgió con un planteamiento claro: alejarse de los datos habituales y centrarse en la experiencia personal. "No querían estadísticas ni medallas, porque eso ya se encuentra en otros sitios. Querían la vivencia de alguien que ha estado en muchos Juegos Olímpicos y contar las cosas que el espectador no ve desde su casa", relató.

La autora señaló que escribir el libro le llevó cerca de dos años y que en sus páginas recoge situaciones que se repiten en muchas ediciones olímpicas, especialmente en los primeros viajes y coberturas. "Son las vivencias de cuando llegas la primera vez, las veces que metes la pata o las cosas que haces y luego piensas: ¿para qué he hecho esto?", explicó, al recordar los errores y aprendizajes acumulados tras años de trabajo.

Además, reconoció que incluso ahora, ya alejada de la retransmisión diaria, sigue viendo los Juegos con mirada profesional. "Me gustaría verlo como espectadora normal, pero no puedo", admitió, al confesar que todavía analiza competiciones y retransmisiones como cuando estaba en activo.

El legado de Barcelona 92

Entre los episodios que aborda la obra, destaca el papel que tuvieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en la evolución de las ceremonias inaugurales. Según recordó, hasta entonces predominaba un estilo más rígido y formal que cambió por completo con la propuesta creativa de la ciudad española. "Aquello fue un antes y un después", afirmó.

El libro también incluye reflexiones sobre cómo han cambiado los Juegos con el paso de los años, desde la organización hasta la forma de vivirlos desde casa. La autora recordó que muchas innovaciones introducidas en Barcelona siguen presentes hoy en día, convirtiéndose en referencias para ediciones posteriores y en elementos que han definido el modelo actual de los Juegos. "Me enorgullece mucho saber que muchas de las cosas que se idearon en Barcelona todavía siguen vigentes y se siguen utilizando", señaló.

Sin embargo, buena parte de las historias más llamativas —según adelantó— se reservan para las páginas del libro, donde se detallan situaciones vividas en primera persona y momentos que marcaron distintas ediciones olímpicas. "Dedico un capítulo a esos momentos épicos, porque hay cosas que es mejor leerlas que contarlas deprisa en una entrevista", apuntó.