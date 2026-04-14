TikTok convierte en superventas una novela olvidada durante más de 80 años

La escritora inglesa Sally Carson (1902-1941) escribió con 32 años la novela Cruz torcida, en la que anticipó el ascenso del nazismo en Alemania. Se publicó originalmente en 1934 y tuvo cierto éxito —incluso se adaptó al teatro—. Después, se perdió en el olvido hasta que fue recuperada por una editorial británica en 2025, entrando rápidamente en las listas de los libros más vendidos y convirtiéndose en boom editorial del año en Reino Unido.

La novela, traducida por Ainize Aguillo Salaberri, ha llegado a librerías españolas el 1 de abril de la mano de Alianza. "Es una novela sobre el amor, la conciencia moral y el modo en que los grandes acontecimientos históricos irrumpen en la vida cotidiana", dice la editorial.

Según Alianza, Cruz torcida es "una delicada historia de amor en tiempos sombríos". Lexa imagina su futuro junto a Moritz, el joven médico al que su familia adora, pero su prometido es expulsado de la clínica donde trabajaba por su apellido judío, y los hermanos de Lexa —embriagados por las promesas de los nuevos tiempos— le insisten en que lo abandone para casarse con Otto, un miembro del Partido Nazi. Su amor pasa a estar prohibido.

Carson trabajaba para varias editoriales mientras impartía clases de danza. En sus estancias estivales en Baviera, supo presagiar el avance del nazismo al vivir en primera persona las primeras represalias contra los judíos y la rápida imposición de un pensamiento único.

Yo que nunca supe de los hombres

Otro fenómeno parecido al de Cruz torcida es el que está experimentando Yo que nunca supe de los hombres, de la novelista y psicoanalista belga Jacqueline Harpman (Etterbeek, Bélgica, 1929-2012). Este terrible relato se publicó en Francia en 1995 pero, curiosamente, ahora no se deja de hablar de él. Cautiva a las nuevas generaciones gracias a las recomendaciones subidas a Instagram o TikTok.

Harpman explora en este libro la terrible peripecia de cuarenta mujeres que llevan viviendo encerradas en un sótano bajo tierra tantos años que han perdido toda noción del tiempo. En esta distopía asfixiante de la autora belga, "los captores son hombres silenciosos y uniformados que nunca les dirigen la palabra ni las tocan", como explica la editorial.

Se trata de una novela con raíces en su propia biografía. La novelista, de origen judío, sufrió la persecución nazi durante su adolescencia. De hecho, parte de su familia fue asesinada en Auschwitz. Más tarde pasó dos años ingresada en un sanatorio por una tuberculosis. Alianza ha reeditado en España este título en su colección Alianza Voces.

Harpman reflexiona sobre la necesidad de mantener la dignidad en las peores condiciones, unos pasajes que resultan muy atractivos a los lectores más jóvenes. Muchos han llegado a Yo que nunca supe de los hombres después de que la cantante Dua Lipa recomendase su lectura por "evocadora y apasionante".