Amores, lealtades y la ambición de Almanzor: el Premio Edhasa viaja a Medina Azahara

La novela La luz de Medina, de Emma Lira, ha resultado ganadora del IX Premio Edhasa Narrativas Históricas por "su extraordinaria sensibilidad, que recrea, con ricos detalles y un exotismo velado, la Hispania árabe-musulmana del califato, en la cumbre de Medina Azahara, así como la historia de Almanzor antes de convertirse en leyenda", según destaca el jurado.

La novela nos lleva hasta Medina Azahara en un momento de la historia en el que el Califato de Córdoba, bajo el mandato de Al-Hakam II, se ha convertido en la luz de Occidente. La ciudad palatina resplandece como símbolo de poder y la gran biblioteca califal aspira a reunir todo el saber del mundo conocido. Sin embargo, será en los arrabales, lejos del estricto protocolo de la corte, donde se cruzarán los destinos de dos jóvenes humildes. Por un lado, Lubna, escriba de origen cristiano, que consagrará su vida al conocimiento, y, por otro, Abi Amir, estudiante de leyes, que se servirá del talento y la estrategia hasta llegar a ser Almanzor, el Victorioso.

"Unidos por una admiración compartida, ambos se convertirán en testigos y protagonistas de la transformación de esa Al-Ándalus que vive su plenitud. Pero, en el paraíso de mármol y agua de Medina Azahara, cada movimiento tiene un precio. Y poco a poco parece que algo empieza a resquebrajarse. El califa no tiene sucesor, las alianzas se vuelven frágiles, y sólo un arriesgado plan puede garantizar la continuidad de la dinastía Omeya. Cuando al final nazca el heredero, su secreto podría derrumbar los cimientos del califato", avanza la editorial.

Emma Lira ha querido tratar en La luz de Medina el ascenso al poder de Almanzor a la vez que explora amores prohibidos, lealtades y traiciones en el siglo X, un periodo en el que, por primera vez desde su nacimiento, el islam se encuentra dividido en tres califatos. Desde Bagdad, los abasíes tratan de extender su influencia sobre toda la comunidad musulmana; en Ifriquiya, los fatimíes ansían hacerse con el control del norte de África, y en Córdoba, el emir Abderramán III se autoproclama califa

Emma Lira estudió Periodismo y como reportera freelance colabora con las revistas National Geographic, Viajes e Historia y es guía cultural en distintos países como Marruecos, Argelia, Etiopía, Madagascar, Jordania, Líbano o Arabia Saudí.