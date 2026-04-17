Rebelión editorial en Francia: más de cien escritores se van de golpe de Grasset

Un total de 115 autores vinculados a Grasset anunciaron su decisión de abandonar la editorial en protesta por el cese de su director general, Olivier Nora, al considerar ese "despido" como "un ataque inaceptable contra la independencia editorial".

"Somos autores de Grasset (...) pero no firmaremos nuestro próximo libro con Grasset. Y somos 115", afirmaron los escritores en una carta conjunta publicada entre otros, por Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Bernard-Henri Lévy o Frédéric Beigbeder.

La decisión se produjo tras anunciarse la salida de Nora, quien dirigía la editorial desde hacía 26 años.

Grasset pertenece al grupo Hachette Livre, controlado desde 2023 por el empresario multimillonario Vincent Bolloré, quien desde su entrada en el sector mediático en 2015 ha sido acusado de imprimir una línea editorial muy conservadora.

Organizaciones como RSF han denunciado presiones e injerencias en las redacciones de su grupo, como Canal+, el canal informativo CNews, la radio Europe 1, el semanario Le Journal du Dimanche y la revista Paris Match, en la que recientemente se oficializó la relación del presidente de Agrupamiento Nacional (RN), Jordan Bardella, con una princesa italiana en términos muy elogiosos.

Primer grupo editorial en Francia

La salida de Nora marca una nueva etapa en la reorganización de Hachette Livre, primer grupo editorial de Francia y tercero a nivel mundial. En los últimos años, otros responsables también dejaron sus cargos por desacuerdos con la nueva orientación.

Desde entonces, la editorial Fayard ha publicado obras de autores vinculados a la derecha como el expresidente francés Nicolas Sarkozy, y Bardella, que se perfila como el próximo candidato de la extrema derecha a las elecciones presidenciales de 2027.

Los firmantes subrayan que no quieren "ser rehenes de una guerra ideológica destinada a imponer el autoritarismo en la cultura y los medios", y que no desean que sus ideas y su trabajo "sean propiedad" del empresario.

En la carta, los autores -entre los que también están Leonor de Récondo, Olivier Guez, Pablo B. Preciado o Anne Sinclair- rinden homenaje a Nora, de 66 años, a quien describen como el "cemento" de una editorial caracterizada por acoger voces diversas.

"Grasset era nuestra casa", señalaron, y en la editorial "convivían pacíficamente autores con opiniones muy distintas. Olivier Nora fue su dique y su cohesión", manifestaron los 115 escritores, entre los que también están Laura Adler, Michka Assayas, Jean-Paul Enthoven, Michelle Perrot o Bruno Patiño.

Jean-Christophe Thiery asumirá la dirección de Grasset.