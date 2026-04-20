El separatismo llama a quemar libros de Eduardo Mendoza por sus críticas a Sant Jordi

Eduardo Mendoza ha publicado su nueva novela, La intriga del funeral inconveniente, en la semana previa al Día del Libro y, aprovechando la tesitura de esa jornada, lanzó una reivindicación que llevaba años queriendo hacer. Propuso separar el Día del Libro, efeméride que conmemora el fallecimiento de escritores como Miguel de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, de Sant Jordi porque, básicamente, el santo poco tiene que ver con los libros. "No sabía leer y era un maltratador de animales", dijo el escritor, último Premio Princesa de Asturias.

Esto ha levantado ampollas en el independentismo catalán. Muchos, además, ya le tenían inquina por escribir en español. Por ejemplo, la JNC ha solicitado que se le retire al autor de La verdad sobre el caso Savolta la Cruz de Sant Jordi, iniciativa que cuenta con más de cuatro mil firmas.

Cartel reenviado en foros independentistas catalanes.

En algunos foros más extremistas, se ha llamado a la quema de libros de Eduardo Mendoza en la noche de San Juan en las tradicionales hogueras. Se está distribuyendo un cartel a ese propósito. Además se intentará boicotear su encuentro con los lectores el próximo 23 de abril.

"Es la revancha de los resentidos. De quienes vivieron con amargura la eclosión de catalanidad tras la muerte de Franco y nunca lo digirieron. Ni ellos ni sus familias. Primero lo disfrazaron de falso progresismo urbano y cosmopolita, ahora ya ni disimulan: es puro nacionalismo", escribió el expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, a través de redes sociales.