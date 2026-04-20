Emilio Lara: "Les daría alpechín a los políticos etarras, para que se limpien sus bocas emputecidas"

Emilio Lara (Jaén, 1968) se crio en el olivar del mundo. Este doctor en Antropología, profesor, novelista y ensayista defiende que el oleum fue un elemento indispensable en la gestación de Occidente: "El oro líquido del canto homérico participó en el chispazo creativo que dio origen a la filosofía, al paso del mito al logos". En Un mar de oro verde (Ariel, 2026), aborda la historia cultural del "oro líquido" (Homero), desde sus orígenes en Israel, Líbano y Siria, a nuestros días, en los que se plantan olivos en Australia y en China. También es un libro bullente de literatura y memoria personal: la merienda favorita del autor era un canto de pan con aceite, "el equivalente a mi magdalena proustiana". Conversamos sobre el sabor del maná, las series indocumentadas y la maldita OMS que, untada por lobbies de la competencia, desacreditó un producto altamente beneficioso para la salud.

P: No yerro si digo que un canto de pan con aceite tiene, para usted, un efecto proustiano.

R: Sí, señor. Yo era un niño que merendaba pastelitos y pan con chocolate, pero lo que más me gustaba era un canto de pan con aceite. Eso me devuelve a mi infancia. También me sabe al beso de Afrodita: me religa con miles de años de civilización mediterránea.

P: Aquí convergen la historia cultural del aceite de oliva y la personal del autor.

R: Sin duda alguna. Es mi libro más personal y emocional. Soy de Jaén, he vivido entre los bosques geométricos de los olivos, inmerso en la cultura tradicional, que está empapada del oro líquido. Es lo que me ha dado pie a escribir un libro de Historia, un ensayo histórico, pero muy literario. Estoy continuamente haciendo alegatos a mi memoria personal, que enlaza con la memoria colectiva. El libro, para mí, es una matrioshka, un juego de muñecas rusas. O una encrucijada en la que continuamente estoy yendo al pasado y volviendo al presente porque la cultura del aceite de oliva, que es la fundacional de la civilización mediterránea, pervive en la actividad.

P: Viene de una provincia que, tal y como recoge, produce el 25% del aceite a nivel mundial.

R: Lo hacía en Roma y lo hace ahora.

P: "¡Cuántos siglos de aceituna, / los pies y las manos presos, / sol a sol y luna a luna, / pesan sobre vuestros huesos!".

R: Miguel Hernández, de hecho, se casa con una jiennense de Quesada, Josefina Manresa. Ese poema, uno de los más emocionantes de Miguel Hernández, lo escribe estando en Jaén durante la Guerra Civil. Él también se empapuzó de la cultura oleícola.

'Un mar de oro verde', el último libro de Emilio Lara.

P: Señala que "el aplastante peso de la historiografía británica y estadounidense ha silenciado (…) la importancia del aceite de oliva en la Antigüedad".

R: ¿Quiénes son los historiadores influencers, los que parten la pana en el mundo académico a lo largo del siglo XX? Los ingleses y los americanos en Oxford, Cambridge, Yale, Harvard… Ellos no han vivido inmersos en una cultura del aceite de oliva. Por eso, cuando hablan de Grecia y de Roma, despachan el aceite con una frase, como el panadero que despacha al cliente con una barra de pan. Al escribir el libro, me di cuenta de que el aceite de oliva fue un elemento más de la romanización, al mismo compás que el latín, el derecho o las infraestructuras. Desde el punto de vista económico y desde un punto de vista social, cultural y simbólico. Al Mare Nostrum yo lo llamo Mare Oleum. Cualquier persona que viviera en Italia, España, en Inglaterra o en Alejandría no entendía la vida sin aceite de oliva: como ungüento para el cuerpo, para iluminarse, para comer, para fabricar medicamentos o perfumes… En ese sentido, si en la actualidad el petróleo es el oro negro, el combustible que mueve el mundo, el "oro líquido", que es una frase preciosa que acuña Homero en La Odisea, era el petróleo de la Antigüedad.

P: ¿El aceite precedió al maná?

R: Cuando acudimos al Éxodo, hay alusiones al sabor del maná. Te lo puedes imaginar como una especie de algodón de azúcar. Al amanecer, lo recogían con el rocío los israelitas del suelo, se lo comían y decían que tenía un aspecto amarillento y un sabor parecido a las tortas de aceite. Cuando era niño, a la salida del colegio, por las tardes, iba a un horno de mi ciudad y tenían unas tortas de aceite de oliva que compraba y me encantaban. Sin yo saberlo, estaba comiendo maná.

P: ¿Sin aceite, no hubiera habido Homero, Platón o Aristóteles?

R: El aceite de oliva fue el líquido amniótico de la filosofía. Por una razón: los filósofos eran gente que no trabajaban para vivir. Eran rentistas, terratenientes que debían su dinero a las fincas que podían producir pan o aceite, fundamentalmente, y al comercio. El aceite era fundamental en la cultura griega y reportaba una vida confortable. Con lo cual, esta vida confortable, que les daba tiempo para pensar, para pasar del mito al logos, es lo que ayudó a este chispazo creativo que les hizo a los griegos entender el universo a través del raciocinio.

P: Julio César incorporó el aceite de oliva a su geoestrategia.

R: Julio César era un grandísimo político y un grandísimo estratega militar. Se da cuenta de las posibilidades que tenía el aceite de oliva y lo introduce en la annona, que eran unas prestaciones de asistencia benéfica, una seguridad social en ciernes que a la plebe le proporcionaba, de forma gratuita o a un precio muy bajo, pan y aceite. Augusto extenderá esta estrategia del aceite de oliva y lo llevan a su paroxismo Trajano y Adriano. Dos emperadores hispanos.

P: Y béticos.

R: Sí, señor.

P: El aceite es civilizado; la mantequilla, cosa de bárbaros.

R: Los bárbaros se untaban el cabello con mantequilla y a los romanos les parecía una cosa apestosa, propia de pueblos incivilizados. Los romanos, como los griegos y los israelitas, se ungían el cuerpo con aceite de oliva y se aceitaban el cabello con él. En la cocina de un patricio romano o de una persona de la plebe era impensable que hubiera mantequilla: tenían aceite. Por cierto, a los romanos les encantaban las fritangas.

P: Aborda los prejuicios de los cristianos hacia el aceite de oliva.

R: Había prejuicios étnicos y religiosos porque lo consideraban un producto propio de moros y judíos. La Inquisición miraba en sus inicios a las personas que atufaban a fritanga, eran sospechosas de ser judaizantes, falsos conversos que seguían practicando su religión.

P: ¿Cuándo caducan estos prejuicios?

R: En el siglo XVI.

P: Los musulmanes introducen en España el uso del jabón; en la Edad Moderna, era un producto muy popular.

R: El aceite de Castilla lava Europa. En las películas y en las series españolas, hay una costumbre inveterada de poner a la gente como unos sucios, unos zarrapastrosos, de vivir en la mugre, de estar a oscuras. Nada más lejos de la realidad. Los musulmanes introducen en España el jabón hecho con aceite de oliva, con el aceite lampante, que era el peor que salía de las almazaras, de los molinos de aceite. Lo hacían en las almonas, que era como se llamaban las jabonerías. Cuando culmina la Reconquista, los cristianos asumen la elaboración del jabón de aceite de oliva y lo llaman "aceite de Castilla". Los había de dos tipos: duro o blando, es decir, para el cuerpo o para la ropa. Era un producto muy popular, de uso cotidiano. Los propios ayuntamientos regulaban el precio y la calidad del jabón. El jabón de Castilla se va a exportar a toda Europa. Era más rentable que la lana merina.

Emilio Lara, durante un momento de la conversación.

P: Avanzamos en el tiempo. A comienzos de los 70 del siglo pasado, la OMS dice "aceite, caca".

R: Los lobbies que patrocinaban el aceite de cacahuete, de girasol o de soja empezaban a pagar estudios científicos. Jimmy Carter, presidente de EEUU, era un millonario que tenía enormes plantaciones de cacahuete. En España, empiezan a arrancarse olivos y a introducirse aceite de girasol. A mediados de los ochenta, un premio Nobel de Medicina americano dice que el aceite de oliva, en lugar de aumentar el colesterol malo, era un superhéroe contra la comida basura. A partir de entonces, Francisco Grande Covián es el gran adalid del aceite de oliva en la cocina española.

P: El aceite de oliva fue el petróleo de la Antigüedad; ahora, ¿qué es?

R: El exponente de una civilización mediterránea que fue un éxito en la Antigüedad y lo es en la actualidad. Luego están los otros mediterráneos: diferentes países del mundo con zonas en las que hay un clima parecido al mediterráneo.

P: Se plantan olivos en Australia.

R: Zonas de China, de Japón, California, Sudáfrica, Chile, Argentina…, en todos los países donde se cultiva el olivar, por marginal que sea el cultivo, hay una demanda creciente del aceite de oliva. Es, digamos, una geografía afectiva y un éxito de una civilización mediterránea cuyo elemento fundacional es el aceite.

P: ¿Alguna vez ha ido a coger aceitunas?

R: Nunca. He pateado muchísimo los olivares, pero coger aceituna nunca. En mi familia sí que había algún familiar olivarero, un tío mío.

P: Un trabajo duro.

R: Es uno de los trabajos más duros. Hasta hace bien poco, era tan asociado a una cosa tercermundista, tan asociado a la pobreza, que tendrá que ser un pintor jiennense, Miguel Viribay, el que, en los setenta, empiece a pintar aceituneras, y le da entidad a este trabajo agrícola. Va a ensalzar no solamente el paisaje del olivar, sino la recogida de la aceituna.

P: ¿A qué político, a modo de correctivo, mandaba usted a coger aceituna?

R: A todos aquellos políticos que no han dado chapa en la vida y que, directamente, han acabado de ministros, o de ministras, sobre todo, viviendo del dinero público como Dios. Y les daría alpechín, que es el sobrante del aceite de oliva, a aquellos políticos etarras que no se han arrepentido, para que se limpien sus bocas emputecidas.