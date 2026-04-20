El pasado 12 de abril el diario El País publicó un reportaje del que se hicieron eco en redes sociales escritores, trabajadores del sector librero y lectores, en el que se afirmaba que "el 49,4% de los títulos impresos disponibles en las librerías de España vende cero ejemplares a lo largo del año". Continuaba, "la cifra abarca novelas, ensayos o cómics , incluye novedades y fondo, en establecimientos independientes y en grandes cadenas". Es un bulo.

En el podcast Economía para quedarte sin amigos Roger Domingo, director de los sellos Deusto, Gestión 2000 o Alienta (Grupo Planeta) desmintió los datos que manejó un reportaje con sesgo alarmista. Domingo, además, se sorprende de que que El País haya sacado un reportaje con datos que ya fueron desmentidos cuando otro diario, El Periódico, malinterpretó las estadísticas facilitadas por Cegal, Confederación de Gremios de Libreros de España, en su último Congreso celebrado en Valencia.

La confusion

El dato real indica que, en una librería específica, el 50% de sus fondos puede no haber registrado una venta en un año, lo cual es lógico dada la rotación y el espacio limitado. Sin embargo, esos mismos títulos pueden estar vendiéndose con normalidad en otros establecimientos, por lo que es un error trasladar ese porcentaje a la producción editorial total del país.

Otro de los datos que también equivoca El País es el de los libros publicados al año. Dice que son 90.000 y Domingo explica que "se suele decir que se editan cerca de 90.000 libros al año pero esa cifra corresponde a los registros de ISBN solicitados al Ministerio de Cultura. En realidad, bajo esa denominación de matrícula se esconden folletos, catálogos de exposiciones y otros materiales que no llegan a las librerías comerciales". Los libros reales que el público encuentra en las estanterías rondan los 25.000 títulos anuales.

El diario de Prisa aseguraba que estamos en un "mercado sobresaturado" y que "hay títulos que no salen para vender sino para ocupar sitio en las estanterías". Y se preguntaba: "¿Se editan demasiados libros?". El director editorial de Deusto explica que se practica el publishing is gambling, es decir, los directivos de las editoriales lanzan una gran cantidad de títulos al mercado con la esperanza de que uno de ellos se convierta en un éxito de ventas. Este fenómeno, ejemplificado con el caso de autores como Irene Vallejo, permite que los beneficios de un solo gran éxito comercial cubran las pérdidas o los escasos ingresos del resto de las obras publicadas por la firma.

Los datos de El País respecto a los índices de lectura también son catastrofistas pero desde la pandemia ha subido hasta situarse cerca del 60%.

Domingo destaca el hecho de que esos diarios se hayan hecho eco de una noticia sin contrastar adecuadamente los datos o la importancia de entender la dinámica del mercado editorial antes de lanzar titulares alarmistas que, lejos de informar, deforman la realidad de una industria que, aunque con sus dificultades, sigue siendo fundamental para la cultura española.