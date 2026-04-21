Kike Esnaola, psicólogo: "Vienen a consulta para confirmar un diagnóstico que se han puesto en TikTok"

En la actual hegemonía de las redes sociales, cualquier gurú de turno trata de convencernos de que tiene la fórmula mágica para sanar cualquier dolencia - incluidas las de la mente - y emiten diagnósticos con la ligereza de un like. Frente a este aluvión de información fragmentada, el psicólogo Kike Esnaola propone una tregua reflexiva en su libro Habitar el malestar (Planeta): "Creo que la sociedad nos empuja a huir y a evitar el malestar a toda costa, huir del mismo a través de la farmacologización del malestar o la cultura de las dietas que prometen ese cuerpo deseado. Yo propongo habitar el malestar para poder comprender mejor quiénes somos y dimensionar mejor eso que nos ocurre, que nos atraviesa".

Esto pasa, obviamente, por detectar a los desinformadores disfrazados de divulgadores científicos: "Señalamos mucho en los adolescentes la relación que se establecen con las redes, pero no tanto la que nosotros adultos estamos estableciendo que también tiene sus sombras".

Una situación de explotación laboral no se puede salvar con un taller de mindfulness

Este libro se centra en la necesidad de reconceptualizar la salud mental desde un prisma colectivo. "La dimensión social del malestar ha estado profundamente invisibilizada durante los últimos años, haciendo que los malestares se individualicen y que muchas cuestiones que atienden más a injusticias sociales se psicologicen. Se dice a la persona que eso le pasa porque es débil o no tiene autoestima, cuando igual lo que está pasando es que ha recibido acoso o bullying", explica. "Una situación de precariedad económica no se puede salvar con terapia. Una situación de explotación laboral no se puede salvar con un taller de mindfulness. Una situación de violencia de género no se puede salvar fortaleciendo la autoestima de la víctima", concreta.

Cree que se diagnostica más y, paralelamente, hay más problemas: "Hay necesidades primarias que están cubiertas, que no lo estuvieron hace no tantos años, y que el malestar se mueve de sitio. Está habitando en lugares más complejos y, además, existe toda una cultura de huir del dolor. Ahí se produce un cóctel extraordinario para la frustración. Hay un mercado que intenta aproximarse a ese malestar con soluciones estéticas, con la industria de la cosmética y antienvejecimiento, las dietas para adelgazar, los psicofármacos, los suplementos alimenticios, los talleres para las habilidades sociales para ser más extrovertidos, hablar mejor, ser más productivos..."

El entorno

No todo pasa por tratar de meterse en la cabeza de una persona que sufre depresión o tiene ansiedad, sino mirar el contexto y su entorno: "Tenemos varios casos muy recientes, no voy a concretar pero que han sido mediáticos, en los que nos hemos centrado más en la decisión individual que toma una persona, sin fijarnos tanto en el relato, en la historia y en el contexto que le atravesó. Es por eso que pensé que debía escribir este libro".

Esnaola invita a los profesionales a "trabajar con un enfoque contextualizado que incluya todas las realidades de las personas". "Como dice el título, creo que el malestar hay que habitarlo, entenderlo, situarlo, repartir cargas y revisar cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con ese contexto".

Etiquetitis

Esnaola, con larga experiencia en consulta, alerta sobre la etiquetitis, el mal que viven aquellas personas que celebran un diagnóstico y se decepcionan si no lo obtienen. "Es el pan de cada día en la consulta. Desde que se ha hecho mainstream la salud mental, desde que las etiquetas clínicas viajan por TikTok y por Instagram a sus anchas, son cada vez más el número de pacientes - y yo trabajo con población adulta de entre 25 y 45 años - que vienen con el objetivo de confirmar un diagnóstico que ya se han puesto a través de un TikTok o a través de un post de Instagram. Recibir un diagnóstico de trastorno mental no debería ser un motivo de celebración, pero es tal la necesidad que tenemos de dar sentido a nuestro malestar que necesitamos ponernos una etiqueta. Realmente, los profesionales en salud mental vemos que la etiqueta de un diagnóstico no habla de las causas del malestar, es simplemente una descripción de los síntomas".

De hecho, de un tiempo a esta parte hemos pasado de esconder cualquier problema de salud mental a exponerlo públicamente. "El estar expuestos a tantísima sobreinformación de salud mental va generando más mal que bien, más malestar que bienestar. Creo que nos encontramos precisamente en un momento de empacho informativo y eso tiene unas consecuencias negativas clarísimas. Se ha buscado la simplificación y no hay materia más compleja que la salud mental", insiste Esnaola.

Dimensión política

Otro de los asuntos que aborda el autor en este libro es la dimensión política de la salud mental en cuanto a su relación con la economía, la educación o los problemas sociales. "Si nos quedamos con que la salud mental es algo que me pasa a mí a nivel individual y no consigo conectar ese malestar que llega de los problemas de vivienda o la precariedad laboral, no tendré conciencia y perderé capacidad de tomar las decisiones pertinentes como ciudadanos que somos. Tenemos que pensar en nuestra salud mental el día del voto".